Les actions de Regeneron chutent en raison des résultats mitigés d'un essai sur un médicament pour le poumon du fumeur

Les actions de Regeneron REGN.O ont chuté de près de 13 % avant la cloche vendredi après que son médicament expérimental pour les patients souffrant d'un type d'affection pulmonaire communément appelé "poumon du fumeur" ait échoué dans un essai de stade avancé, bien qu'il ait réussi dans un autre. Regeneron et son partenaire Sanofi SASY.PA étudiaient l'itepekimab, un médicament à succès potentiel, comme traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) chez les anciens fumeurs adultes. Les options de traitement de cette maladie sont limitées et le médicament devrait cibler une population de patients plus large que le Dupixent de Regeneron et Sanofi, qui est également approuvé pour cette maladie. Mais après les données de vendredi, Emily Field, analyste chez Barclays, a déclaré que le Dupixent resterait probablement le premier choix des médecins. Le Nucala de GSK GSK.L , récemment approuvé pour la BPCO, est également un médicament à succès. Près de 16 millions d'adultes américains souffrent de BPCO, selon les données du gouvernement. Les actions de Regeneron, qui ont déjà chuté de 15 % cette année, s'échangeaient à 530 dollars dans les transactions de pré-marché. La société a une capitalisation boursière de 65,36 milliards de dollars. L'itepekimab de la société a montré une réduction significative des exacerbations ou des poussées de la maladie de 27 % par rapport au placebo à 52 semaines dans le cadre d'une étude portant sur 1 127 patients. Mais la seconde étude - qui avait recruté moins d'anciens fumeurs que la première - n'a pas atteint son objectif, bien qu'un bénéfice ait été observé plus tôt dans l'essai. Le médicament expérimental, développé conjointement par Regeneron et Sanofi, se lie à l'interleukine-33 et l'inhibe, un type de protéine qui provoque l'inflammation dans la BPCO. La BPCO est une maladie pulmonaire courante qui entraîne une restriction du débit d'air et des problèmes respiratoires. Elle touche généralement les fumeurs, mais peut également être causée par des polluants. Sanofi et Regeneron évaluent les données et discuteront avec les autorités réglementaires afin d'évaluer les prochaines étapes, ont déclaré les sociétés. Le ratio cours/bénéfice de Regeneron, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 16,15, contre 13,62 pour Gilead GILD.O et 7,29 pour Bristol Myers Squibb BMY.N .

