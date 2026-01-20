Les actions de RAPT Therapeutics bondissent d'environ 65% avant l'ouverture du marché suite au rachat de GSK pour 2,2 milliards de dollars

20 janvier - ** Les actions de RAPT Therapeutics RAPT.O étaient en hausse de 65% dans les transactions de pré-marché mardi, après que le britannique GSK GSK.L ait déclaré qu'il achèterait la société de biotechnologie pour 2,2 milliards de dollars

** GSK paiera 58 $ par action en espèces, ce qui représente une prime considérable par rapport à la dernière clôture de RAPT

** L'opération comprend un investissement initial de 1,9 milliard de dollars

** L'acquisition donne à GSK les droits mondiaux sur le médicament expérimental de RAPT contre les allergies alimentaires, ozureprubart, à l'exclusion de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong

** Les actions de GSK ont baissé d'environ 1 % à 1 800,5 pence

** Le rachat élargit le portefeuille de produits respiratoires, immunologiques et inflammatoires de GSK, un objectif stratégique clé

** RAPT avait une valeur de marché d'environ 972,65 millions de dollars avant l'annonce