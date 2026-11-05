Les actions de Qualcomm s'effondrent, les faibles ventes de puces pour smartphones venant éclipser la dynamique des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des paragraphes 1 et 2, ajout d'un graphique)

L'action Qualcomm QCOM.O a chuté de plus de 9 % en début de séance jeudi, après que les ventes de puces pour smartphones de la société ont déçu les estimations de Wall Street, faisant craindre que la faiblesse de son activité principale dans les téléphones mobiles ne vienne contrebalancer les gains générés par la croissance récente dans des domaines tels que les puces pour centres de données.

Si ces pertes se confirment, Qualcomm est en passe de perdre plus de 17 milliards de dollars de capitalisation boursière.

* Le fabricant de puces se retrouve pris entre la hausse des coûts de la mémoire, alimentée par l’explosion de la demande des centres de données, et le ralentissement des ventes de smartphones, alors que les dépenses en infrastructures d’IA absorbent l’offre dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs

* « Contrairement à d’autres entreprises, nous avons anticipé la pénurie de mémoire et nous nous y sommes préparés très tôt », a déclaré le directeur général Cristiano Amon à Reuters

* La demande liée à Android a affiché une amélioration d’un trimestre à l’autre et l’entreprise a réalisé de solides progrès dans sa diversification au-delà de son activité de téléphonie mobile, a-t-il ajouté

* L’offensive de Qualcomm sur les puces destinées aux centres de données et à l’automobile a renforcé ses perspectives de croissance à long terme, mais les courtiers ont globalement estimé que cette meilleure visibilité ne s’était pas encore traduite par des résultats plus solides à court terme, car la baisse des revenus provenant d’Apple et la hausse des coûts des intrants continuent de peser sur les résultats

* « Nous ne sommes pas convaincus par une montée en puissance sur trois ans dans un environnement riche en opportunités pour les semi-conducteurs destinés à l’IA, et il n’est pas certain qu’une stratégie fondée sur les puces sur mesure soit viable à long terme alors que l’activité évolue vers des solutions grand public », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley

* Le chiffre d’affaires trimestriel de la division téléphonie mobile du fabricant de puces, qui constitue son principal secteur d’activité, a chuté de 26 % pour s’établir à 5,14 milliards de dollars, entraînant une baisse de 8 % des ventes du segment des puces, à 9,02 milliards de dollars

* Qualcomm se négocie à 16,78 fois ses bénéfices prévisionnels, bien en deçà de ses concurrents tels que MediaTek

2454.TW (25,41 fois) et Intel INTC.O (33,28 fois)

* Au moins dix sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats, selon des donnéescompilées par LSEG