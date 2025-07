Les actions de Qualcomm chutent en raison du changement de modem d'Apple et des droits de douane, qui suscitent des inquiétudes en matière de croissance

Les actions de Qualcomm QCOM.O ont chuté de près de 5 % avant la cloche jeudi, la perte imminente d'Apple AAPL.O , son plus gros client pour les modems, l'emportant sur ses prévisions trimestrielles optimistes . Le fournisseur de puces basé à San Diego a averti les investisseurs que la décision d'Apple de dépendre de ses propres modems, à partir du lancement de l'iPhone 16e en février, affecterait les revenus futurs des puces. Qualcomm s'est concentré sur des secteurs tels que les centres de données et les ordinateurs personnels. Pour ajouter à la pression, les menaces renouvelées de Donald Trump concernant les droits de douane sur les semi-conducteurs sont apparues comme un risque, pouvant potentiellement perturber les chaînes d'approvisionnement et nuire au chiffre d'affaires des téléphones de Qualcomm, selon les analystes. Alors que les smartphones et les puces à semi-conducteurs ont jusqu'à présent été exemptés de ces prélèvements, Donald Trump a récemment averti qu'il "annoncerait bientôt des droits de douane sur les semi-conducteurs", ce qui fait craindre des droits de douane spécifiques à ce secteur. Le directeur financier Akash Palkhiwala a déclaré à Reuters que l'entreprise n'avait pas encore enregistré de premières commandes de puces, ce qui suggère que les clients ne se précipitent pas pour échapper à d'éventuels droits de douane. "Les tarifs douaniers pourraient réduire de quelques chiffres le chiffre d'affaires des combinés, mais les OEM chinois (fabricants d'équipements d'origine) considèrent toujours la puce pour téléphones mobiles (Snapdragon de Qualcomm) comme essentielle pour la commercialisation mondiale de la 5G et de l'IA sur les appareils", a déclaré Michael Ashley Schulman, CIO chez Running Point Capital. Qualcomm, le plus grand fournisseur mondial de puces modem et considéré comme un indicateur pour les smartphones, a déclaré que les ventes de puces à des clients autres qu'Apple ont augmenté de plus de 15 % au cours de l'exercice fiscal, grâce aux lancements de produits Android haut de gamme. "Nous voyons une part durable chez Samsung et une collaboration étendue avec Xiaomi comme un soutien clé dans le segment des combinés alors que les revenus des puces d'Apple sortent du modèle", ont déclaré les analystes de TD Cowen. Qualcomm se développe également dans le domaine de la réalité augmentée. Le directeur général Cristiano Amon a déclaré que l'entreprise prenait désormais en charge 19 modèles de réalité augmentée, dont les lunettes intelligentes Ray-Ban de META META.O , et qu'elle s'attendait à ce que ce nombre augmente. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois de la société est de 13,36, talonnant Nvidia NVDA.O 34,91, Intel INTC.O 47,14 et Advanced Micro Devices AMD.O 35,33, selon les données compilées par LSEG.

