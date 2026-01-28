Les actions de Qorvo plongent en raison de la faiblesse des prévisions pour le quatrième trimestre ; les courtiers réduisent leur objectif de cours

28 janvier - ** Les actions de Qorvo QRVO.O chutent de 9,8 % à 74,70 $ en pré-marché après que le fabricant de puces ait prévu des revenus et des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre

** Au moins quatre maisons de courtage ont réduit l'objectif de cours de l'action

** Les courtiers disent que QRVO perd simultanément des parts d'Apple AAPL.O et réduit rapidement son activité Android, ce qui pourrait entraîner une baisse des revenus

** "QRVO est contraint de subir une forte baisse de ses revenus à court terme afin de se retirer de ses activités Android bas de gamme", déclare Piper Sandler

** "QRVO subit une perte de parts de marché dans le domaine de la bande ultra-haute chez son principal client pour les prochains modèles de téléphones" - Piper Sandler

** Les actions du grand rival Skyworks Solutions SWKS.O ont également plongé de 10,9 % à 53,50 $ dans les échanges de pré-marché; SWKS est en train d'acquérir QRVO

** Quatre des 25 courtiers considèrent QRVO comme un "achat" ou plus, 21 comme un "maintien"; leur objectif de cours médian est de 86 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de mardi, QRVO a baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année, après une hausse de 20,8 % en 2025