Les actions de Qorvo atteignent leur plus bas niveau depuis près de 8 mois en raison de la faiblesse des prévisions pour le quatrième trimestre ; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours

28 janvier - ** Les actions de Qorvo QRVO.O chutent de 6,2 % à 77,83 $après que le fabricant de puces ait prévu des revenus et des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre
** L'action atteint son plus bas niveau depuis juin 2025
** Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de cours sur le titre
** Les courtiers disent que QRVO perd simultanément des parts d'Apple AAPL.O et réduit rapidement son activité Android, ce qui pourrait entraîner une baisse des revenus
** QRVO est contraint de sacrifier ses revenus à court terme afin de se retirer de ses activités Android bas de gamme", déclare Piper Sandler
** QRVO subit une perte de parts de marché sur les composants de bande ultra-haute chez son principal client pour les prochains modèles de téléphones" - Piper Sandler
** Les actions du grand rival Skyworks Solutions SWKS.O ont également plongé de 7 % à 55,92 $, atteignant leur plus bas niveau depuis avril 2025; SWKS est en train d'acquérir QRVO
** Quatre des 25 courtiers évaluent QRVO à "acheter" ou plus, 21 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 86 $ - données compilées par LSEG
**En incluant les mouvements de la séance, QRVOa baissé d'environ 8% depuis le début de l'année, après une hausse de 20,8% en 2025
