Les actions de PepsiCo en hausse après des résultats trimestriels optimistes ; la société nomme un nouveau directeur financier

(Mises à jour)

9 octobre -

** Les actions de la société de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O ont augmenté de 3,7 % à 144,03 dollars

** La société dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices du troisième trimestre , aidée par une demande stable pour ses snacks et ses sodas sur les marchés internationaux clés et par la force de sa catégorie de boissons plus saines aux États-Unis

** La société continue de prévoir pour l'exercice 2025 une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre faible et un bénéfice par action de base à taux de change constant à peu près stable par rapport à l'année précédente

** Séparément, la société annonce la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier, à compter du 10 novembre, en remplacement du vétéran Jamie Caulfield, qui doit prendre sa retraite

** "L'expérience de Steve Schmitt et sa connaissance du plus grand client de PEP font de lui un bon candidat pour ce poste",a déclaré Kevin Grundy, analyste chez BNP Paribas Securities

** La société indique que Caulfield assumera un rôle de conseiller et aidera à la transition jusqu'au 15 mai 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~9% depuis le début de l'année