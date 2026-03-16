 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de PennyMac Financial augmentent après que KBW les a relevées à "surperformer"
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du prêteur hypothécaire PennyMac Financial Services PFSI.N augmentent de 2,4 % à 86,12 $ après que Keefe, Bruyette & Woods les ait reclassées de "market perform" à "outperform"

** La société de courtage estime que PFSI est le mieux placé parmi les grands initiateurs pour faire face à la hausse des taux d'intérêt, car les retours sur capitaux propres (ROE) pourraient augmenter du fait que moins d'emprunteurs se refinancent et que les revenus de gestion durent plus longtemps

** Parmi les grandes sociétés de prêts hypothécaires que nous couvrons, PFSI est la seule qui pourrait afficher un bénéfice par action plus élevé si les taux continuent à augmenter, car elle bénéficie d'un amortissement plus faible" - KBW

** Six analystes sur huit considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et deux comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 136 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, PFSI est en baisse de 34,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PNNYMC FINL SVC
86,210 USD NYSE +2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank