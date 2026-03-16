Les actions de PennyMac Financial augmentent après que KBW les a relevées à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du prêteur hypothécaire PennyMac Financial Services PFSI.N augmentent de 2,4 % à 86,12 $ après que Keefe, Bruyette & Woods les ait reclassées de "market perform" à "outperform"

** La société de courtage estime que PFSI est le mieux placé parmi les grands initiateurs pour faire face à la hausse des taux d'intérêt, car les retours sur capitaux propres (ROE) pourraient augmenter du fait que moins d'emprunteurs se refinancent et que les revenus de gestion durent plus longtemps

** Parmi les grandes sociétés de prêts hypothécaires que nous couvrons, PFSI est la seule qui pourrait afficher un bénéfice par action plus élevé si les taux continuent à augmenter, car elle bénéficie d'un amortissement plus faible" - KBW

** Six analystes sur huit considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et deux comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 136 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, PFSI est en baisse de 34,6 % depuis le début de l'année