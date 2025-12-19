Les actions de Paychex baissent en raison de l'augmentation des dépenses trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O ont baissé de 1,1 % à 113,01 $ ** La société annonce une augmentation de 27% des dépenses totales au deuxième trimestre à 985,7 millions de dollars, en raison de l'augmentation des coûts technologiques et des coûts liés à l'intégration de Paycor

** PAYX annonce un revenu de 1,56 milliard de dollars au deuxième trimestre, légèrement inférieur aux estimations de 1,57 milliard de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** La société relève la limite inférieure de ses prévisions de croissance des bénéfices ajustés pour l'exercice 2026; elle s'attend désormais à une croissance comprise entre 10 % et 11 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 9 % et 11 %

** PAYX affiche un bénéfice de 1,26 $ par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,23 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, PAYX a chuté de 18,5 % depuis le début de l'année