 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Paychex baissent en raison de l'augmentation des dépenses trimestrielles
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O ont baissé de 1,1 % à 113,01 $ ** La société annonce une augmentation de 27% des dépenses totales au deuxième trimestre à 985,7 millions de dollars, en raison de l'augmentation des coûts technologiques et des coûts liés à l'intégration de Paycor

** PAYX annonce un revenu de 1,56 milliard de dollars au deuxième trimestre, légèrement inférieur aux estimations de 1,57 milliard de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** La société relève la limite inférieure de ses prévisions de croissance des bénéfices ajustés pour l'exercice 2026; elle s'attend désormais à une croissance comprise entre 10 % et 11 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 9 % et 11 %

** PAYX affiche un bénéfice de 1,26 $ par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,23 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, PAYX a chuté de 18,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PAYCHEX INC
111,6950 USD NASDAQ -2,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank