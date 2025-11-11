Les actions de Paramount Skydance grimpent alors que le pari de la diffusion en continu prend le devant de la scène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Paramount Skydance

PSKY.O ont augmenté de 5,5 % alors que la nouvelle société de médias fusionnée a annoncé de nouvelles réductions de coûts et des plans d'investissement de 1,5 milliard de dollars dans ses divisions de streaming et de studio, renforçant ainsi la confiance des investisseurs après ses premiers résultats depuis la fusion.

Les résultats ont donné un premier aperçu de l'impact financier de la restructuration rapide de Paramount par le directeur général David Ellison, afin de faire entrer la célèbre maison de médias dans l'ère numérique.

L'héritier de la technologie qui a fondé Skydance Media a obtenu un film de casse dirigé par Timothée Chalamet, a signé un accord de cinq ans avec les créateurs de "South Park", Matt Stone et Trey Parker, et a conclu un accord avec Activision pour amener "Call of Duty" dans les salles de cinéma. Paramount étudie également la possibilité de racheter Warner Bros Discovery WBD.O .

Ces efforts devraient permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars d'ici à 2026.

La société a également relevé son objectif d'économies à au moins 3 milliards de dollars et a déclaré qu'elle supprimerait 1 600 emplois liés à la vente d'actifs en Argentine et au Chili, en plus des 1 000 licenciements d'octobre et des 600 départs volontaires.

"Bien que nous soyons encouragés par la vision de Paramount, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la vente directe au consommateur (DTC) et du divertissement filmé, dont les bénéfices pourraient n'être visibles que plus tard en 2026", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Les analystes ont également souligné les sorties de trésorerie à court terme et les risques persistants dans le segment TV Media de la société, ainsi que les coûts de transformation plus élevés que prévu, y compris une charge de restructuration de 500 millions de dollars au quatrième trimestre et 800 millions de dollars d'investissements ponctuels pour 2026.

David Ellison a déclaré que l'entreprise était déterminée à mener une "transformation générationnelle" dans les médias, avec des projets visant à unifier ses plateformes de diffusion en continu et à augmenter la production de films en salle pour atteindre 15 films en 2026.

Les actions de Paramount Skydance, qui ont gagné près de 46 % cette année, se négocient à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 14,58, inférieur à celui de Walt Disney (16,96) et à celui de Netflix (35,23).