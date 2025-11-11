 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 164,00
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Paramount Skydance augmentent, les paris d'Ellison devenant plus audacieux
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les actions au paragraphe 1 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Rashika Singh

Les actions de Paramount Skydance PSKY.O ont augmenté de 8% jeudi dans un vote de confiance des investisseurs pour le nouveau directeur général David Ellison, qui a proposé de remodeler la célèbre maison de médias pour l'ère du streaming.

Dans sa première série de résultats depuis la fusion de Paramount et de la société de production à l'origine de Mission: Impossible et Top Gun, la société a annoncé des suppressions d'emplois et prévu d'investir 1,5 milliard de dollars dans ses divisions streaming et studio, pour un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars d'ici à 2026.

Ellison, fondateur de Skydance Media, une société axée sur la technologie, s'est empressé de faire en sorte que Paramount Skydance soit à l'avant-garde de la "transformation générationnelle" des médias. Il a ainsi obtenu un film de casse dirigé par Timothée Chalamet, signé un accord de cinq ans avec les créateurs de "South Park", Matt Stone et Trey Parker, et conclu un accord avec Activision pour que "Call of Duty" soit projeté dans les salles de cinéma.

Paramount envisage également de racheter Warner Bros Discovery WBD.O en vue d'acquérir des propriétés lucratives telles que Harry Potter et DC Comics, selon certaines sources.

Les marchés ont récompensé ces efforts: l'action Paramount Skydance a gagné environ 30 % depuis la finalisation de la fusion. Mais les analystes restent prudents quant à l'exécution des grands paris d'Ellison.

La société a relevé son objectif d'économies à au moins 3 milliards de dollars et a déclaré qu'elle supprimerait 1 600 emplois liés à la vente d'actifs en Argentine et au Chili, en plus des 1 000 licenciements d'octobre et des 600 départs volontaires. Ellison prévoit également d'unifier les plateformes de streaming de l'entreprise et d'augmenter la production de films en salle pour atteindre 15 films en 2026.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré que l'accent mis par la direction sur leurs priorités 'North Star' - investir dans des activités de croissance, développer ses offres de streaming et améliorer l'efficacité des coûts - semblait prometteur, mais que les risques liés aux flux de trésorerie demeuraient.

"Le manque de liquidités à court terme de ces investissements pourrait limiter la génération de flux de trésorerie disponibles et retarder la réduction de l'endettement vers un statut de qualité d'investissement", ont-ils déclaré.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de 14,58 est inférieur à celui de Walt Disney (16,96) et bien en deçà du leader du streaming Netflix (35,23).

"Bien que nous soyons encouragés par la vision de Paramount, il reste une quantité importante d'exécution à travers le divertissement direct au consommateur et filmé, dont les avantages pourraient ne pas être visibles avant plus tard en 2026", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
1 122,9100 USD NASDAQ +0,25%
PARAMOUNT SKYD RG-B
16,8182 USD NASDAQ +10,28%
WALT DISNEY
113,840 USD NYSE +1,45%
WARNER BROS RG-A
22,9050 USD NASDAQ -0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2025 à 17:19:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

