Les actions de Paramount Skydance augmentent, les paris d'Ellison devenant plus audacieux

par Rashika Singh

Les actions de Paramount Skydance PSKY.O ont augmenté de 8% jeudi dans un vote de confiance des investisseurs pour le nouveau directeur général David Ellison, qui a proposé de remodeler la célèbre maison de médias pour l'ère du streaming.

Dans sa première série de résultats depuis la fusion de Paramount et de la société de production à l'origine de Mission: Impossible et Top Gun, la société a annoncé des suppressions d'emplois et prévu d'investir 1,5 milliard de dollars dans ses divisions streaming et studio, pour un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars d'ici à 2026.

Ellison, fondateur de Skydance Media, une société axée sur la technologie, s'est empressé de faire en sorte que Paramount Skydance soit à l'avant-garde de la "transformation générationnelle" des médias. Il a ainsi obtenu un film de casse dirigé par Timothée Chalamet, signé un accord de cinq ans avec les créateurs de "South Park", Matt Stone et Trey Parker, et conclu un accord avec Activision pour que "Call of Duty" soit projeté dans les salles de cinéma.

Paramount envisage également de racheter Warner Bros Discovery WBD.O en vue d'acquérir des propriétés lucratives telles que Harry Potter et DC Comics, selon certaines sources.

Les marchés ont récompensé ces efforts: l'action Paramount Skydance a gagné environ 30 % depuis la finalisation de la fusion. Mais les analystes restent prudents quant à l'exécution des grands paris d'Ellison.

La société a relevé son objectif d'économies à au moins 3 milliards de dollars et a déclaré qu'elle supprimerait 1 600 emplois liés à la vente d'actifs en Argentine et au Chili, en plus des 1 000 licenciements d'octobre et des 600 départs volontaires. Ellison prévoit également d'unifier les plateformes de streaming de l'entreprise et d'augmenter la production de films en salle pour atteindre 15 films en 2026.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré que l'accent mis par la direction sur leurs priorités 'North Star' - investir dans des activités de croissance, développer ses offres de streaming et améliorer l'efficacité des coûts - semblait prometteur, mais que les risques liés aux flux de trésorerie demeuraient.

"Le manque de liquidités à court terme de ces investissements pourrait limiter la génération de flux de trésorerie disponibles et retarder la réduction de l'endettement vers un statut de qualité d'investissement", ont-ils déclaré.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de 14,58 est inférieur à celui de Walt Disney (16,96) et bien en deçà du leader du streaming Netflix (35,23).

"Bien que nous soyons encouragés par la vision de Paramount, il reste une quantité importante d'exécution à travers le divertissement direct au consommateur et filmé, dont les avantages pourraient ne pas être visibles avant plus tard en 2026", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.