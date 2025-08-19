 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Palo Alto se redressent grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de Palo Alto Networks PANW.O en hausse de 5,7% à 186,40 $ dans les échanges de pré-marché après que la société ait prévu des revenus et bénéfices de l'exercice 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street

** Les perspectives reflètent la forte demande de solutions de cybersécurité alimentées par l'IA dans le contexte d'une forte augmentation de l'adoption du cloud par les entreprises et de la modernisation des opérations de sécurité

** La société a annoncé le mois dernier un projet d'acquisition de CyberArk pour 25 milliards de dollars, visant à renforcer son portefeuille de cybersécurité

** Les récentes cyber-attaques très médiatisées contre des entreprises telles que Microsoft, UnitedHealth, Disney et Oracle ont intensifié le besoin de plateformes de sécurité robustes

** Les analystes de Bernstein déclarent que les pare-feu logiciels ont généré de fortes recettes pour la sécurité de nouvelle génération; l'IA et l'informatique dématérialisée ont été plus faibles, mais les recettes annuelles récurrentes signalent un rebond

** Augmentation des prévisions de vente à 207 $, contre 204 $ auparavant

** 8 maisons de courtage ont relevé leur prévision de prix sur la société après les résultats - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de ~3,2 % depuis le début de l'année

PALO ALTO NETWORKS
176,1700 USD NASDAQ -0,52%
