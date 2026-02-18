Les actions de Palo Alto chutent, les coûts de l'opération s'accumulant dans le cadre de la sécurité de l'IA

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1, ajout d'un commentaire au paragraphe 10)

Les actions de Palo Alto PANW.O ont chuté de 8% mercredi après que l'entreprise de cybersécurité a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts d'intégration plus élevés liés aux récentes acquisitions, y compris l'accord de 25 milliards de dollars avec CyberArk.

La société s'est repositionnée en tant que guichet unique alors que les menaces liées à l'IA poussent les clients vers des plateformes intégrées, mais l'augmentation des coûts liés aux récentes transactions, y compris une dépense de 2,3 milliards de dollars pour CyberArk au cours du troisième trimestre fiscal, pèse sur les bénéfices.

Palo Alto Networks a conclu plusieurs accords importants ces derniers mois, notamment l'acquisition de la startup israélienne de cybersécurité Koi et un accord de 3,35 milliards de dollars pour acquérir la société de gestion et de surveillance du cloud Chronosphere. L'acquisition de CyberArk a été finalisée plus tôt en février .

L'architecture unifiée réseau-navigateur de l'entreprise la place en bonne position pour les environnements pilotés par l'IA qui exigent des défenses intégrées à la vitesse de la machine.

Malgré la pression sur les marges à court terme et les vents contraires à la rentabilité dus aux transactions, les analystes restent confiants dans la stratégie à long terme de Palo Alto, en particulier dans la sécurité des identités et l'observabilité.

"La réduction de la rentabilité est principalement due aux acquisitions de l'entreprise et nous pensons que l'entreprise peut tirer parti de ces acquisitions en réalisant des ventes croisées avec sa clientèle existante", a déclaré Malik Ahmed Khan, analyste chez Morningstar.

La société a revu à la baisse ses prévisions pour 2026 concernant le bénéfice ajusté par action, qui devrait se situer entre 3,65 et 3,70 dollars, contre 3,80 et 3,90 dollars précédemment.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que les acquisitions de CyberArk et de Chronosphere renforcent la stratégie de plateforme de Palo Alto en faisant de l'identité un pilier central et en améliorant la visibilité en temps réel sur les applications, l'infrastructure et les systèmes d'IA.

Il a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à 11,28 milliards de dollars à 11,31 milliards de dollars, par rapport à son opinion précédente de 10,50 milliards de dollars à 10,54 milliards de dollars.

"Avec l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et l'exécution durable des marges, nous profiterions de la faiblesse avant que l'intégration ne se stabilise et que les vents porteurs de la sécurité axée sur l'IA ne s'intensifient au cours de l'exercice 26 et au-delà", ont déclaré les analystes de Truist Securities.