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Les actions de NVR chutent après une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice au premier trimestre
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du constructeur de maisons NVR

NVR.N chutent de 5,8 % à 6 531,52 $

** L'action est la deuxième plus grande baisse en pourcentage du S&P 500 à 10:54 a.m. ET

** Les revenus consolidés de la société pour le 1er trimestre chutent de 22 % en glissement annuel pour atteindre 1,88 milliard de dollars, mais dépassent les estimations des analystes de 1,84 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice du 1er trimestre a diminué à 67,76 $/shr contre 94,83 $/shr il y a un an

** Les règlements ont diminué de 22% à 4 015 unités, principalement en raison d'une baisse de 15% du solde du carnet de commandes vendu mais non réglé au 1er trimestre

** La production de prêts hypothécaires fermés a chuté de 27% en glissement annuel, ce qui a contribué à la baisse des revenus du segment des services bancaires hypothécaires

** La recommandation moyenne de 8 analystes est "conserver" et l'objectif de prix médian est de 8 100 $ - Données compilées par LSEG

** L'action se négocie à 17 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois

** L'action NVR a baissé d'environ 11 % depuis le début de l'année, y compris les gains de la séance

Valeurs associées

NVR
6 519,090 USD NYSE -5,98%
S&P 500 INDEX
7 119,75 Pts CBOE +0,79%
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