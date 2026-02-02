Les actions de Nvidia chutent alors que le WSJ émet des doutes sur l'accord OpenAI de 100 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 février - ** Les actions de Nvidia ont baissé d'environ 2 % dans les échanges avant bourse après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investissement prévu pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI a été bloqué
** Des doutes internes à Nvidia sur la discipline commerciale d'OpenAI et la concurrence croissante ont incité à repenser l'accord, selon le rapport du WSJ
** Les pourparlers portent désormais sur une prise de participation plus modeste, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, dans le cadre du cycle de financement actuel d'OpenAI, selon le rapport
** OpenAI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters
** Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a souligné en privé que le plan initial de 100 milliards de dollars n'était pas contraignant et n'était pas définitif, selon le rapport
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer