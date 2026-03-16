Les actions de Nvidia augmentent avant la présentation du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté d'environ 2% lundi avant la présentation du directeur général Jensen Huang , qui devrait détailler les plans matériels et logiciels du leader des puces d'intelligence artificielle lors de sa conférence pour les développeurs à San Jose, en Californie

** Les actions se sont échangées autour de 184 dollars après avoir atteint un sommet de 185,05 dollars. NVDA, la plus forte contribution à la hausse de l'indice S&P 500 lundi, est la société la plus valorisée au monde avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 4,47 billions de dollars ** Jensen devrait dévoiler une nouvelle génération de puce d'intelligence artificielle appelée Feynman

** Les investisseurs sont de plus en plus inquiets quant aux perspectives de rendement des investissements massifs dans l'IA dans le secteur technologique en général, et suivront de près la conférence GTC, car l'entreprise réinvestit ses bénéfices dans l'écosystème de l'IA ** Les actions de NVDA ont chuté d'environ 13 % par rapport au record intrajournalier de 212,19 $ atteint le 29 octobre, lorsqu'elles ont atteint une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars , un jour après le discours de Huang lors de la dernière conférence GTC qui s'est déroulée à Washington D.C.

** L'action s'est récemment négociée à 21 fois les bénéfices à venir, bien en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 38 fois, selon LSEG Datastream

** Sur la séance, l'action a baissé d'environ 1% après une hausse de 39% en 2025

** La note moyenne de 65 analystes est "acheter"; le prix médian de 260 $ implique une hausse d'environ 40 % par rapport aux niveaux actuels