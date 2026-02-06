Les actions de Novo Nordisk rebondissent alors que la FDA s'attaque aux copies illégales de médicaments

(Ajout de la déclaration de Lilly aux paragraphes 5 et 6, ajout du mouvement des actions) par Jacob Gronholt-Pedersen

Les actions du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO ont gagné 5,2 % vendredi, récupérant une partie des fortes pertes subies lors des deux séances précédentes, après que la Food and Drug Administration américaine (FDA) se soit engagée à s'attaquer à la commercialisation de masse de médicaments non approuvés.

L'action a plongé de près de 8 % jeudi après que la société de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N a lancé une version composée nettement moins chère (49 $) de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk, approuvée par la FDA.

"La FDA prendra des mesures rapides contre les entreprises qui commercialisent en masse des médicaments copiés illégalement, en prétendant qu'ils sont similaires à des produits approuvés par la FDA", a déclaré Marty Makary, commissaire de la FDA, sur X, sans nommer d'entreprises. "La FDA ne peut pas vérifier la qualité, la sécurité ou l'efficacité des médicaments non approuvés."

Le rival de Novo, Eli Lilly LLY.N , qui attend une décision réglementaire américaine pour sa pilule amaigrissante orforglipron, a également critiqué l'annonce du lancement.

"Les patients méritent mieux que des contrefaçons non testées qui sont vendues sans preuve clinique de leur efficacité", a déclaré un porte-parole de Lilly dans un courriel adressé à Reuters jeudi, avant l'annonce publique de Makary.

"C'est d'autant plus vrai que la société qui vend ces contrefaçons - HIMS - est une société que la FDA a mise en garde contre ses pratiques de fabrication non hygiéniques et sa publicité mensongère."

Un porte-parole de Hims a déclaré jeudi que l'entreprise n'avait fait aucun compromis en matière de sécurité ou d'efficacité et qu'elle utilisait une technologie basée sur des liposomes destinés à favoriser l'absorption, en réponse à des critiques similaires de Novo.

Les actions de Lilly, qui avaient terminé la séance précédente en baisse d'environ 8 %, ont augmenté de 3,8 % dans les échanges avant bourse.

Novo a mis en garde mercredi contre une pression sans précédent sur les prix de ses médicaments amaigrissants et a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné une chute de 17 % du cours de son action.

Les actions de Novo sont proches de leur plus bas niveau depuis l'introduction de Wegovy en juin 2021.

Les actions de Novo étaient en hausse de 5,2 % à 295,30 couronnes danoises (46,63 $)

(1 $ = 6,3327 couronnes danoises)