Les actions de Novo Nordisk et de Lilly chutent à la suite de l'accord sur la fixation des prix des médicaments aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk et Eli Lilly acceptent de baisser les prix des médicaments GLP-1 aux États-Unis

Les analystes voient une baisse des revenus à court terme, mais une augmentation des volumes à long terme

La FDA envisage un examen accéléré de la pilule contre l'obésité de Novo, mais Lilly n'a pas encore soumis son dossier

(Ajoute les actions et les détails d'Eli Lilly, ainsi que les commentaires des analystes) par Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N ont glissé vendredi après que les deux ont accepté avec le gouvernement américain de réduire les prix de leurs médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

L'accord annoncé jeudi, qui couvre le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly, réduira les prix mensuels pour les programmes gouvernementaux américains, y compris Medicare et Medicaid, et les payeurs en espèces à un montant compris entre 149 $ et 350 $, contre 500 $ à 1 000 $.

Il leur accorde également une exemption tarifaire de trois ans.

UN VENT CONTRAIRE À COURT TERME, UN COUP DE POUCE À PLUS LONG TERME?

Novo a déclaré que la baisse des prix aurait un impact négatif "à un chiffre" sur la croissance des ventes mondiales l'année prochaine, mais que l'on s'attendait à des volumes plus importants dans le cadre de Medicare à moyen et long terme.

David Ricks, directeur général de Lilly, a déclaré que le fabricant américain de médicaments facturerait un prix net de 245 dollars pour son Zepbound dans le cadre du nouveau programme. Il a comparé ce prix à celui du médicament contre le diabète Mounjaro, qui contient le même ingrédient actif, en précisant qu'il s'agissait d'une réduction de 20 à 35 %.

M. Ricks a également déclaré que si Lilly réduit les prix des médicaments contre l'obésité, l'élargissement de l'accès à ces médicaments devrait permettre d'augmenter le volume des ventes.

"Les accords sont probablement plus positifs que négatifs pour les deux entreprises", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire des deux sociétés.

"Ils sont négatifs à court terme, car la baisse des prix se fera sentir immédiatement, et potentiellement positifs à moyen terme en raison de l'augmentation des volumes", a ajouté M. Manns.

Les actions de Novo étaient en baisse de 3,7 % à 1450 GMT, à leur plus bas niveau depuis que Mike Doustdar est devenu directeur général le 7 août.

Les actions d'Eli Lilly ont baissé de 2,7 %.

NOVO ET LILLY S'AFFRONTENT

Novo est confronté à la concurrence croissante du Zepbound de Lilly et des médicaments copiés composés sur le marché des médicaments amaigrissants.

Première sur le marché avec le lancement de Wegovy en 2021, Novo est brièvement devenue la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe en raison de l'explosion de la demande, mais a vu sa valeur boursière s'effondrer de 70 % depuis l'année dernière en raison de contraintes d'approvisionnement et de défis commerciaux et de défis commerciaux.

Les actions de Lilly ont gagné plus de 15 % au cours de la semaine dernière, et la baisse de vendredi a probablement reflété les prises de bénéfices des investisseurs, a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl and Gaynor.

"Le ton initial est que les concessions de prix sur les médicaments de Lilly à Medicare et Medicaid seront plus que compensées par les gains de volume et la valeur actuelle nette de l'orforglipron (pilule contre l'obésité)", a déclaré Gade, qui détient des actions de Lilly.

Lilly a déclaré que la dose la plus faible de Zepbound coûtera 299 dollars par mois, les doses plus élevées 449 dollars pour les patients qui paient comptant, soit une réduction de 50 dollars par rapport aux prix actuels de la vente directe aux patients.

Les analystes de Berenberg ont déclaré que cela pourrait conduire à une érosion des prix plus importante que l'érosion annuelle typique à un chiffre, ajoutant que "la réduction des prix se fera d'abord, le volume se développera plus tard".

LES PILULES AMAIGRISSANTES POURRAIENT COMMENCER À 149 DOLLARS

L'accord comprend également des dispositions relatives à des doses initiales de pilules amaigrissantes en cours de développement par les deux entreprises, qui coûteront 149 dollars par mois par le biais de programmes gouvernementaux et du site TrumpRx de la Maison Blanche, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

La Food and Drug Administration (FDA) a confirmé que les pilules faisaient l'objet d'un examen accéléré dans le cadre d'une nouvelle procédure visant à accélérer les approbations.

Alors que Novo prévoit une décision de la FDA sur sa pilule d'ici la fin de l'année 2025, Lilly prévoit l'approbation de sa pilule contre l'obésité, orforglipron , d'ici le mois de mars.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le processus d'examen accéléré serait "probablement (être) perçu comme un vent contraire pour le lancement de Novo", car il pourrait limiter sa longueur d'avance sur Lilly.