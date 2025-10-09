 Aller au contenu principal
Les actions de Novo Nordisk chutent suite à l'acquisition "coûteuse" d'Akero Therapeutics
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO chutent d'environ 2 % après avoir accepté d'acheter le développeur de médicaments Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant maximum de 5,2 milliards de dollars

** Novo déclare qu'il achètera Akero pour 4,7 milliards de dollars en espèces, ainsi que 500 millions de dollars subordonnés à l'atteinte de certaines étapes

** Per Hansen, analyste chez Nordnet, estime que l'acquisition est coûteuse et qu'elle montre que Novo "continue à développer l'étendue de son portefeuille"

** "La réaction du prix de l'action peut être un signe de quelque chose qui n'est pas mentionné dans l'annonce de Novo Nordisk: le rachat d'actions", ajoute-t-il

** Zealand Pharma ZELA.CO , le concurrent danois de Novo, est en baisse d'environ 2,4 %; Hansen note qu'Akero est actif dans le traitement de la maladie du foie gras, comme Zealand Pharma

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AKERO THERAPE RG-AI
46,4900 USD NASDAQ +1,07%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ZEALAND PHARMA
501,300 DKK LSE Intl -1,87%
