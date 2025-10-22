Les actions de Novo Nordisk chutent après que l'investisseur principal a souhaité une refonte du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté d'environ 3 % dans les premiers échanges mercredi, prolongeant leurs pertes de la veille, après que le principal investisseur du fabricant de Wegovy a proposé un remaniement radical du conseil d'administration .

La fondation à but non lucratif Novo Nordisk a déclaré que le président actuel, Helge Lund, et six autres membres indépendants du conseil d'administration se retireraient le mois prochain à la suite d'un différend avec la fondation sur le rythme du changement au sein de l'entreprise.

La fondation prévoit de nommer Lars Rebien Sorensen, ancien directeur général de Novo et président de la fondation, à la présidence de l'entreprise pour une durée maximale de trois ans. Elle a également proposé six nouveaux membres au conseil d'administration. Les analystes de Barclays ont déclaré dans une note de recherche qu'ils étaient "quelque peu surpris" par le calendrier et l'ampleur du remaniement, qui a eu lieu quelques mois seulement après l'arrivée du nouveau directeur général de Novo , Mike Doustdar, en août.

"Il semble qu'il s'agisse d'une réinitialisation structurelle de la gouvernance", ont écrit les analystes, ajoutant que la décision semblait viser à aligner la composition du conseil d'administration sur l'orientation de Novo vers l'engagement des consommateurs, l'accent mis sur le marché américain et les transactions potentielles.

Les actions de Novo, qui ont perdu environ 45 % de leur valeur depuis le début de l'année, ont clôturé en baisse de 1,3 % mardi.

La société a perdu environ 10 milliards de dollars en valeur de marché depuis la clôture de lundi.