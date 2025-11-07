Les actions de Novo Nordisk chutent après l'accord de Trump sur la réduction des prix des médicaments contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Novo Nordisk et Eli Lilly acceptent de baisser les prix des médicaments GLP-1 aux États-Unis

*

Les analystes voient une baisse des revenus à court terme, mais une augmentation des volumes à long terme

*

La FDA envisage un examen accéléré pour la pilule contre l'obésité de Novo, mais Lilly n'a pas encore soumis de dossier

(Ajout de détails sur les prix au paragraphe 2, de citations d'analystes aux paragraphes 6 et 13, et de lancements de pilules amaigrissantes aux paragraphes 11 et 12) par Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick

Les actions de Novo Nordisk amp;NOVOb.COamp;gt; ont chuté de 3 % vendredi après que le fabricant de médicaments danois et son rival américain Eli Lilly amp;LLY.Namp;gt; se soient mis d'accord avec le gouvernement américain pour réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1 phares.

L'accord annoncé jeudi en fin de journée, qui couvre le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly, réduira les prix mensuels pour les programmes gouvernementaux américains, y compris Medicare et Medicaid, et les payeurs en espèces à un montant compris entre 149 et 350 dollars, contre 500 à 1 000 dollars actuellement.

L'accord accorde également aux entreprises une exemption tarifaire de trois ans.

UN VENT CONTRAIRE À COURT TERME, UN COUP DE POUCE À PLUS LONG TERME?

Les analystes s'attendent à ce que les baisses de prix aient un impact sur les recettes à court terme, mais qu'elles soient susceptibles d'accroître les volumes à plus long terme.

"Ces réductions de prix représentent un vent contraire à court terme qui s'ajoute aux pressions concurrentielles, mais à moyen et long terme, elles pourraient augmenter les volumes", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

Les actions de Novo étaient en baisse de 1,8 % à 0924 GMT.

Les réductions de prix interviennent alors que Novo est confronté à une concurrence accrue sur le marché des médicaments amaigrissants, où le Zepbound de Lilly et les médicaments copiés composés ont gagné du terrain.

Novo, premier sur le marché avec le lancement de Wegovy en 2021, est brièvement devenu la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe en raison de l'essor de la demande, mais a vu sa valeur boursière chuter de 70 % depuis l'année dernière en raison de contraintes d'approvisionnement et de défis commerciaux. .

Novo a déclaré que la baisse des prix aurait un impact négatif "à un chiffre" sur la croissance des ventes mondiales l'année prochaine, alors que des volumes plus importants dans le cadre de Medicare sont attendus à moyen et long terme.

L'accord comprend également des dispositions relatives aux doses de départ des pilules amaigrissantes en cours de développement par les deux entreprises, qui coûteront 149 dollars par mois dans le cadre des programmes gouvernementaux et du site TrumpRx de la Maison Blanche, sous réserve de l'approbation réglementaire.

La Food and Drug Administration (FDA) a confirmé que les pilules faisaient l'objet d'un examen accéléré dans le cadre d'une nouvelle procédure visant à accélérer les approbations. Alors que Novo prévoit une décision de la FDA sur sa pilule d'ici la fin de l'année, Lilly n'a pas encore soumis sa pilule, l'orforglipron, à l'approbation.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le processus d'examen accéléré serait "probablement (être) perçu comme un vent contraire pour le lancement de Novo", car il pourrait limiter sa longueur d'avance sur Lilly.