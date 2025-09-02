Les actions de Nova cotées aux États-Unis chutent après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars

2 septembre - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société israélienne de semi-conducteurs Nova NVMI.O ont baissé de 7,4 % à 243,91 $ tôt mardi, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** La société, qui fournit des systèmes de mesure pour l'industrie des semi-conducteurs, a annoncé tôt mardi une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans (CBs)

** La société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris des fusions et acquisitions potentielles, le développement commercial et le développement de nouveaux produits et technologies

** NVMI a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer les coûts des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution

** À la clôture de vendredi, les actions de NVMI avaient une capitalisation boursière d'environ 7,7 milliards de dollars

** Avec le mouvement de mardi, les actions ont augmenté de 24 % depuis le début de l'année ** 6 analystes sur 7 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; le PT médian de 300 $ est en hausse par rapport aux 270 $ d'il y a un mois et aux 250 $ du 2 juin, selon les données de LSEG