Les actions de News Corp chutent malgré des revenus du T2 supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la société de médias et de services d'information News Corp NWSA.O chutent de près de 3 % à 23,5 $ dans les échanges avant bourse ** La société a annoncé un chiffre d'affaires de 2,36 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 2,29 milliards de dollars du LSEG, grâce à la vigueur de ses unités Dow Jones, immobilier et édition

** J.P. Morgan maintient une position "surpondérée" sur le titre et indique que, si le repli est parallèle à celui de plusieurs autres entreprises du secteur des services aux entreprises et de données, le catalyseur a été l'attention des investisseurs portée sur Claude Cowork d'Anthropic, lancé plus tôt cette année.

** La société de courtage note également que NWSA établit de nouveaux partenariats dans le domaine de l'IA et est en négociations avancées pour d'autres accords

** Neuf analystes recommandent d'acheter le titre en moyenne; l'objectif de cours médian est de 38 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, NWSA a baissé de ~16% au cours des 12 derniers mois