Les actions de Netflix et de Paramount bondissent alors que la lutte pour Warner Bros, qui dure depuis des mois, prend fin
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix a bondi de plus de 9 % en début de séance vendredi, les investisseurs saluant sa décision de quitter la bataille pour Warner Bros Discovery, tandis que Paramount a progressé d'environ 10 % après avoir remporté la course pour certains des actifs télévisuels et cinématographiques les plus prisés au monde.

La fin de la guerre d'enchères qui a duré des mois a ramené l'attention sur l'important contrôle antitrust auquel le rapprochement entre Paramount et Warner Bros serait soumis aux États-Unis et en Europe, y compris une enquête en cours en Californie. Les actions de Warner Bros ont légèrement baissé.

Paramount Skydance a continué à poursuivre Warner Bros, lançant une campagne hostile pour arracher le prix à Netflix. Elle a réussi à ramener Warner Bros à la table des négociations la semaine dernière, avec une offre révisée de 31 dollars par action qui a dépassé l'offre de 27,75 dollars de Netflix pour le studio et les actifs de diffusion en continu.

Netflix NFLX.O a déclaré que le prix requis pour rester dans la course avait grimpé au-delà de ce qu'il considérait comme financièrement sain, confirmant à Reuters qu'il se retirait de la bataille pour le rachat. "Nous avons toujours été disciplinés... l'opération n'est plus financièrement attrayante", a déclaré la société.

"L'offre a toujours ressemblé à un mélange d'offensive et de défense - renforcer le contenu et l'échelle, tout en empêchant la concurrence de prendre l'avantage, mais à un prix très élevé", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions, Hargreaves Lansdown.

"Pour l'instant, du moins, le marché semble considérer que tout le monde est gagnant"

Dans la lutte pour Warner Bros, le consortium Paramount soutenu par le milliardaire Larry Ellison et dirigé par son fils, David Ellison, directeur général de Paramount, a également augmenté son indemnité de rupture à 7 milliards de dollars et élargi ses engagements financiers, dont 45,7 milliards de dollars de fonds propres.

"Aux États-Unis, nous pensons que Paramount a des relations suffisamment bonnes avec l'administration présidentielle pour apaiser les inquiétudes, et le ministère de la Justice a créé un précédent en n'ayant pas fait obstacle à la fusion de grands studios lorsque Disney a acheté Fox", ont déclaré les analystes de Morningstar.

Valeurs associées

NETFLIX
84,5900 USD NASDAQ +2,29%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1800 USD NASDAQ +10,04%
Fermer

