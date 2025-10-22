Les actions de Netflix chutent en raison d'un différend fiscal brésilien qui pèse sur les bénéfices

Les actions chutent de plus de 5 % après la publication des résultats

Les prévisions pour le quatrième trimestre sont légèrement supérieures aux objectifs de Wall Street

La société évoque une "bonne dynamique"

par Lisa Richwine

Netflix NFLX.O a manqué les objectifs de bénéfices de Wall Streetpour le troisième trimestre en raison d'une dépense inattendue liée à un litige fiscal brésilien, tout en offrant une prévision légèrement supérieure aux projections de Wall Street pour le reste de l'année. Le rapport n'a pas impressionné les investisseurs habitués à la croissance rapide du pionnier de la vidéo en continu. Les actions de Netflix, qui avaient augmenté de 39 % cette année avant la publication des résultats, ont chuté de 5,6 % à 1 171,24 dollars dans les échanges après les heures de bureau mardi. Netflix cherche à se développer dans de nouveaux domaines tels que la publicité et les jeux vidéo, après avoir attiré plus de 300 millions de clients dans le monde. Il est confronté à la concurrence de YouTube GOOGL.O , Prime Video d'Amazon AMZN.O , Disney+ DIS.N et d'autres. Le secteur des médias est confronté à des changements majeurs, notamment la vente potentielle de Warner Bros Discovery WBD.O et la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, capable de produire des vidéos courtes. CNBC a rapporté que Netflix faisait partie des parties intéressées par l'examen des actifs de Warner Bros.

Le codirecteur général de Netflix, Ted Sarandos, en réponse aux questions des analystes sur une éventuelle consolidation des médias, a déclaré que l'entreprise "peut être et sera exigeante" en ce qui concerne les cibles d'acquisition. Il a ajouté que l'entreprise n'était pas intéressée par la possession de réseaux de médias traditionnels, mais qu'elle évaluerait les possibilités d'achat de propriété intellectuelle.

"Rien n'est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés", a déclaré Sarandos.

Le codirecteur général Greg Peters a déclaré qu'il ne pensait pas que la consolidation de l'industrie des médias rendrait les choses plus difficiles pour Netflix.

"Regarder certains de nos concurrents devenir potentiellement plus gros via (fusions et acquisitions) ne change pas en soi, du moins à nos yeux, le paysage concurrentiel", a déclaré Peters.

Netflix a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 5,87 dollars pour la période allant de juillet à septembre, période au cours de laquelle le film d'animation "K-Pop Demon Hunters" est devenu le film le plus regardé de l'histoire de Netflix. Les analystes s'attendaient respectivement à 3,0 milliards de dollars et 6,97 dollars, selon LSEG.

Le chiffre d'affaires est resté conforme aux prévisions, à 11,5 milliards de dollars. Netflix a déclaré une marge d'exploitation de 28 % pour le troisième trimestre. Sans la charge fiscale brésilienne d'environ 619 millions de dollars, la marge aurait dépassé les prévisions de l'entreprise de 31,5 %, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'affaire ait un impact important sur les résultats futurs.

Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a déclaré qu'il pensait que la question fiscale pesait sur les actions de Netflix.

"Tout bien considéré, il s'agit d'un nouveau trimestre solide, malgré un écart dû à une dépense imprévue", a déclaré M. Pescatore.

Pour le quatrième trimestre, Netflix prévoit un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars, alors que Wall Street tablait sur 11,90 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice dilué par action supérieur d'un penny aux objectifs des analystes, à 5,45 dollars.

Pour le troisième trimestre, Netflix a déclaré avoir enregistré le meilleur trimestre de ventes publicitaires de son histoire, mais n'a pas divulgué de chiffre.

"Cela donne l'impression que la croissance soutenue du chiffre d'affaires réalisée ce trimestre, et prévue pour le prochain trimestre, continuera à provenir principalement des frais d'abonnement", a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer.

Netflix diffusera la dernière saison de l'un de ses plus gros succès, "Stranger Things", en novembre et décembre et retransmettra deux matchs de la National Football League en direct à Noël.

"Nous terminons l'année avec une bonne dynamique et nous avons un programme passionnant pour le quatrième trimestre", a déclaré Netflix dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires.

Au début de l'année, Netflix a cessé de communiquer le nombre de ses abonnés et a invité les investisseurs à se concentrer sur les revenus et les bénéfices. L'entreprise s'est développée dans les jeux vidéo et la publicité, deux domaines qui ont peu contribué aux recettes jusqu'à présent , selon les analystes et les investisseurs.