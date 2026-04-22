Les actions de National Healthcare Properties chutent lors de ses débuts au Nasdaq après l'introduction en bourse de la société de placement immobilier pour un montant de 462 millions de dollars

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(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un contexte tout au long du document)

Les actions de lasociété d'investissement immobilier National Healthcare Properties

NHP.O ont chuté de 3,7 % lors deleurs débuts sur le Nasdaq mercredi, l'appétit des investisseurs pour les nouvelles inscriptions restant inégal dans un contexte d'incertitudes géopolitiques.

L'action de la société a ouvert à 11,56 dollars par action, par rapport à son prix d'offre de 12 dollars. Elle a vendu 38,5 millions d'actions dans le cadre de son introduction en bourse, ce qui est inférieur à la fourchette commercialisée de 13 à 16 dollars par action, et a permis de lever 462 millions de dollars.

Le marché des introductions en bourse s'est réchauffé ces derniers jours, car les craintes d'une guerre prolongée au Moyen-Orient se sont apaisées. Mais les analystes et les banquiers rappellent que les investisseurs restent sélectifs dans l'allocation de leurs capitaux.

NHP , dont le siège est à New York, est une FPI qui se concentre sur les logements pour personnes âgées et les actifs immobiliers liés aux soins de santé.

Ses débuts interviennent un mois après l' introduction en bourse réussie à New York de son homologue Janus Living

JAN.N ; ses actions ont gagné 23,6 % par rapport au prix de l'offre, à la dernière clôture.

"Les deux sociétés sont similaires, mais je pense que Janus Living était d'une certaine manière une histoire plus propre. Jusqu'à présent, NHP a généré davantage de revenus à partir d'établissements médicaux ambulatoires que de logements pour personnes âgées", a déclaré Nicholas Einhorn, vice-président de la recherche chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et les ETF.

Au début du mois, NHP a signé un accord pour vendre 86 de ses établissements médicaux pour 528 millions de dollars, dans le cadre de sa stratégie de financement d'un portefeuille croissant de logements pour personnes âgées.

"Les investisseurs publics auraient peut-être été plus réceptifs à l'histoire si cette transition avait eu lieu derrière elle plutôt que devant", a déclaré Einhorn, ajoutant qu'une simple comparaison du rendement du dividende ne rend pas surprenant le fait que Janus ait suscité plus d'intérêt initial que NHP.