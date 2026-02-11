Les actions de Moderna chutent alors que la FDA refuse d'examiner un nouveau vaccin contre la grippe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'un contexte dans l'ensemble du document) par Rashika Singh

Les actions de Moderna MRNA.O ont chuté de près de 9 % dans les échanges avant bourse mercredi après que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'examiner la demande d'approbation de la société pour son vaccin expérimental contre la grippe, soulignant ainsi les changements dans la politique américaine en matière de vaccins. Cette décision porte un coup aux ambitions de Moderna, qui souhaitait enrayer la baisse des recettes tirées de son vaccin COVID-19 et démontrer la viabilité à long terme de sa plateforme ARNm.

Les changements radicaux apportés à la politique américaine en matière de vaccins sous la direction du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr, un militant antivaccins de longue date, ont entraîné une réduction de l'utilisation des vaccins et suscité des inquiétudes quant aux risques pour la santé publique qui pourraient être difficiles à écarter.

"Il nous est difficile de ne pas penser que la décision d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre plus large de la manière dont l'administration considère la catégorie des vaccins en général et la technologie de l'ARNm en particulier", a déclaré Luca Issi, analyste chez RBC Capital Markets. Le mois dernier, les États-Unis ont mis fin à leur directive de longue date sur la vaccination des enfants , selon laquelle tous les enfants doivent être vaccinés contre la grippe, l'hépatite A et d'autres maladies.

Moderna a déclaré avoir été informée que le régulateur de la santé n'entamerait pas l'examen de sa demande dans une lettre signée par le directeur du centre Vinay Prasad, qui cite l'absence d'une étude "adéquate et bien contrôlée" avec un bras de comparaison qui "ne reflète pas la meilleure norme de soins disponible"

Selon les analystes de Jefferies, cela augmente le risque d'un parcours plus long aux États-Unis pour le vaccin antigrippal autonome et le vaccin combiné grippe/COVID de Moderna, compte tenu de la position de la FDA sur le comparateur. Le vaccin est actuellement en cours d'examen dans l'Union européenne, au Canada et en Australie, et l'entreprise s'attend à ce que les autorisations potentielles soient accordées fin 2026 ou début 2027. Plusieurs vaccins antigrippaux approuvés par la FDA, dont ceux produits par le britannique AstraZeneca AZN.L et le français Sanofi SASY.PA , sont actuellement disponibles sur le marché américain.

Les actions de Moderna ont augmenté d'environ 42 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 29 % en 2025.