Les actions de Moderna augmentent après qu'un juge américain a bloqué les tentatives de remodelage de la politique vaccinale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 mars - ** Les actions de Moderna MRNA.O en hausse de 1 % à 53,11 dollars
** Un juge fédéral américain a bloqué lundi des éléments clés des efforts du ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. pour remodeler la politique américaine en matière de vaccins
** Le juge se range du côté de l'American Academy of Pediatrics et d'autres groupes médicaux qui ont déclaré que les régulateurs de la santé avaient agi illégalement pour mener à bien le programme de Kennedy visant à bouleverser les politiques d'immunisation
** L'AAP et d'autres groupes médicaux avaient prévenu que les changements pourraient également réduire les taux de vaccination et nuire à la santé publique
** Le MRNA est en hausse de 80,2 % depuis le début de l'année
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