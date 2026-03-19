Les actions de Micron chutent alors que les plans de dépenses considérables éclipsent les solides bénéfices générés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joel Jose

Les actions de Micron MU.O ont chuté de plus de 4% avant la cloche jeudi, car les plans du fabricant de puces pour des dépenses d'investissement plus importantes ont inquiété les investisseurs, enlevant l'éclat d'une autre série de résultats trimestriels à succès alimentés par l'IA.

Micron, dont les actions ont grimpé de plus de 61 % cette année après avoir bondi de plus de 240 % en 2025, a déclaré qu'il augmentait son plan de dépenses en capital pour 2026 de 5 milliards de dollars pour répondre à la demande croissante, ce qui porte son investissement total pour l'année fiscale en cours à plus de 25 milliards de dollars.

Il a ajouté que les dépenses augmenteraient à nouveau en 2027, l'expansion de la fabrication devant entraîner une hausse des coûts liés à la construction de plus de 10 milliards de dollars par rapport à 2026.

Le fabricant de puces a dépassé les attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre et prévoit un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 750 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les investisseurs parient sur le fait qu'il s'agit de bénéfices maximums et qu'ils ne seront pas durables", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

"Micron a également revu à la hausse ses prévisions d'investissements pour continuer à augmenter sa capacité de production. Cela renforce la conviction que la pénurie de mémoire est un phénomène temporaire et que l'activité reviendra à sa nature de produit de base dans les années à venir, au fur et à mesure que les capacités seront mises en place."

Le fabricant de puces est l'un des trois seuls fournisseurs mondiaux de mémoire à large bande passante utilisée dans les systèmes d'intelligence artificielle, avec le sud-coréen Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Les actions de Samsung et de SK Hynix ont clôturé en baisse de 3,84 % et de 4,07 %, respectivement, jeudi.

Les actions d'autres fabricants américains de mémoires tels que Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O et Sandisk SNDK.O ont chuté de 2 % à 4 % avant la mise sur le marché.

Alors que les géants américains de la technologie investissent des milliards dans la construction de centres de données d'intelligence artificielle à long terme, l'augmentation de la capacité de calcul qui en résulte entraîne une forte hausse de la demande de puces mémoire haut de gamme.

Cette course à l'offre a créé une pénurie et fait grimper les prix, ce qui a permis à Micron d'enregistrer des marges bénéficiaires record au cours du trimestre qui s'est achevé en février