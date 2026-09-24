Les actions de MGM Resorts s'effondrent après le retrait de l'offre de 18 milliards de dollars de Diller's People

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de MGM Resorts MGM.N a chuté de 9 % jeudi après que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d'achat de plus de 18 milliards de dollars visant l'opérateur de casinos.

À 34,40 dollars en pré-ouverture, l’action MGM s’apprêtait à enregistrer son plus bas niveau d’ouverture depuis sept mois, si cette baisse se confirmait, et ce repli allait effacer tous les gains réalisés depuis l’annonce de l’offre par People.

People, qui détient déjà 27 % de MGM, avait proposé en juin de racheter les actions restantes à 48,30 dollars chacune, propulsant alors le titre de l’opérateur de casinos à son plus haut niveau depuis 18 ans.

Cette opération aurait permis au groupe de Diller, connu pour ses marques emblématiques telles que le magazine People et Travel + Leisure, de se diversifier au-delà de ses activités traditionnelles dans les médias.

People n’a pas donné de raison précise pour justifier le retrait de l’offre, bien que Diller ait déclaré: “Nous n’avions pas l’impression que les éléments s’assemblaient comme nous l’avions espéré.”

Il s’agissait de la deuxième offre de privatisation visant un opérateur de casinos cette année, après l’accord conclu en mai par le milliardaire de l’hôtellerie Tilman Fertitta pour racheter Caesars Entertainment CZR.O .

Les analystes de Truist Securities avaient déclaré que MGM Resorts, en tant que filiale de People, “pourrait potentiellement mieux fonctionner sous le regard moins axé sur le court terme des investisseurs”, faisant écho aux sentiments globalement positifs du marché concernant cette opération.

Dans le même temps, l’action de People Inc, qui a perdu un cinquième de sa valeur depuis l’annonce initiale de la proposition par Diller, restait pratiquement inchangée avant l’ouverture de la Bourse.

MGM possède des établissements phares qui représentent environ 40 % du Strip de Las Vegas. Cependant, sa croissance a été inégale: son principal marché, les États-Unis, est confronté à une baisse de fréquentation, alors même que ses activités numériques et ses actifs en Chine, y compris à Macao, ont affiché de bons résultats.

Les analystes attribuent en moyenne la note “conserver” à MGM, à l’instar de son concurrent Caesars, tandis que ses concurrents de plus petite taille, Las Vegas Sands LVS.N et Wynn Resorts WYNN.O , sont notés “acheter”, selon les données compilées par LSEG.