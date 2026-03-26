Les actions de Meta reculent après que les verdicts des jurys américains ont suscité des inquiétudes quant à une nouvelle exposition juridique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Meta META.O ont chuté de 6 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis 10 mois jeudi, après que des jugements rendus cette semaine ont établi que la société mère de Facebook n'avait pas mis en garde ou protégé les jeunes utilisateurs de manière adéquate, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant les milliards de dollars d'amendes découlant de nouvelles affaires et de litiges ultérieurs.

Les jurés des deux premiers procès américains d'une vague d'actions en justice accusant les entreprises de médias sociaux d'avoir porté préjudice à des enfants ont jugé Meta responsable, ce qui pourrait donner lieu à une bataille en appel remettant en question les protections juridiques de longue date des entreprises technologiques.

Mercredi, un jury de Los Angeles a déclaré Meta et Google responsables de la dépression d'une jeune femme liée à une prétendue addiction à Instagram et YouTube, lui accordant 6 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans une affaire distincte au Nouveau-Mexique, les jurés ont condamné Meta à payer 375 millions de dollars pour avoir trompé les utilisateurs sur la sécurité de ses plateformes pour les enfants et avoir permis leur exploitation.

"Les verdicts ajoutent une nouvelle couche de risque aux préoccupations existantes concernant l'intensité des investissements en IA, la pression concurrentielle de TikTok et d'autres, et la durabilité de la croissance publicitaire, de sorte qu'ils agissent comme un catalyseur pour certaines prises de bénéfices plutôt que comme la seule cause", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

Snap et TikTok étaient également défendeurs dans le procès en Californie. Ils ont tous deux conclu un accord avec le plaignant avant le début du procès.

Meta, Google, Snap et ByteDance, la société mère de TikTok, font face à des milliers de poursuites judiciaires alléguant que leurs plateformes de médias sociaux ont porté atteinte à la santé mentale des adolescents et des jeunes utilisateurs.

Plus de 2 400 affaires de ce type ont été centralisées devant un juge unique du tribunal fédéral de Californie, tandis que des milliers d'autres ont été regroupées devant le tribunal de l'État de Californie.

"Pour Snap, qui est une entreprise beaucoup plus petite, je pense que cela ne fait qu'augmenter les enjeux pour eux s'ils ont beaucoup plus d'affaires à venir", a déclaré Glenn Cohen, professeur à la Harvard Law School.

Les actions de Snap SNAP.N ont chuté d'environ 6 %, tandis qu'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, était en baisse de 2,2 %.