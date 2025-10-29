 Aller au contenu principal
Les actions de Meta chutent en raison d'une charge exceptionnelle de 16 milliards de dollars qui pèse sur le bénéfice du troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Meta META.O chutent de 7,2 % après la clôture des marchés

** META a enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars au troisième trimestre, liée au projet de loi "Big Beautiful" du président américain Donald Trump

** La société prévoit désormais des dépenses en capital comprises entre 70 et 72 milliards de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 66 à 72 milliards de dollars

** En excluant la charge, le bénéfice net de Meta pour le troisième trimestre aurait augmenté de 15,93 milliards de dollars à 18,64 milliards de dollars, par rapport au bénéfice net déclaré de 2,71 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de plus de 28 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
751,6700 USD NASDAQ +0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

