Les actions de Meta chutent en raison d'une charge exceptionnelle de 16 milliards de dollars qui pèse sur le bénéfice du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Meta META.O chutent de 7,2 % après la clôture des marchés

** META a enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars au troisième trimestre, liée au projet de loi "Big Beautiful" du président américain Donald Trump

** La société prévoit désormais des dépenses en capital comprises entre 70 et 72 milliards de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 66 à 72 milliards de dollars

** En excluant la charge, le bénéfice net de Meta pour le troisième trimestre aurait augmenté de 15,93 milliards de dollars à 18,64 milliards de dollars, par rapport au bénéfice net déclaré de 2,71 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de plus de 28 % depuis le début de l'année