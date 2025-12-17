Les actions de Medline devraient s'ouvrir jusqu'à 6 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse lors de leurs débuts sur le Nasdaq

Les actions de Medline MDLN.O devraient s'ouvrir jusqu'à 6 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, ce qui donnerait au géant des fournitures médicales une valeur potentielle de 40,42 milliards de dollars.