Les actions de Medline devraient s'ouvrir jusqu'à 6 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse lors de leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Medline MDLN.O devraient s'ouvrir jusqu'à 6 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, ce qui donnerait au géant des fournitures médicales une valeur potentielle de 40,42 milliards de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer