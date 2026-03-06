Les actions de Marvell Technology s'envolent dans les échanges avant-Bourse grâce aux prévisions de demande de puces d'IA

6 mars - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O augmentent de près de 13 % à 85,21 $ dans les échanges avant-Bourse

** La société a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, signalant une demande robuste pour les puces personnalisées et les solutions d'interconnexion utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle

** Melius Research augmente son objectif de cours à 140 $ contre 135 $; maintient sa recommandation à l'achat sur le titre

** La société de courtage indique que MRVL a continué à augmenter ses prévisions pour le silicium personnalisé (XPU et XPU-attach) et l'optique chaque année, même si certains investisseurs craignaient qu'elle ne perde des parts dans les processeurs de signaux numériques ou les puces personnalisées, et ce, à l'instar de Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O , et Broadcom

AVGO.O .

** Pour le quatrième trimestre, la société a fait état d'une augmentation de 22 % de son chiffre d'affaires, à 2,22 milliards de dollars, soit un peu plus que les estimations de 2,21 milliards de dollars

** 44 analystes recommandent l'action à l'achat en moyenne; l'objectif de cours médian est de 115 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MRVL est en baisse de ~11% depuis le début de l'année