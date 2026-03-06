Les actions de Marvell Tech se redressent grâce aux prévisions de croissance pluriannuelle des puces d'IA

Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de près de 12 % avant la cloche d'ouverture vendredi, les investisseurs pariant sur un renforcement de la demande pour ses puces personnalisées axées sur l'IA et ses technologies d'interconnexion à la suite de prévisions à long terme optimistes.

Les dépenses en puces d'IA se sont accélérées dans l'ensemble de l'industrie. Broadcom AVGO.O , un fournisseur clé d'accélérateurs personnalisés et de silicium de réseau, a prévu cette semaine plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'IA l'année prochaine, soulignant l'élargissement de la demande au-delà de Nvidia NVDA.O et l'approfondissement de la construction d'hyperscalers.

Marvell a déclaré jeudi qu'il s'attende à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2028 augmente de près de 40% pour atteindre 15 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 12,92 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Elle a également relevé ses perspectives pour l'exercice 2027 à plus de 30 % de croissance d'une année sur l'autre, approchant les 11 milliards de dollars.

"Les prévisions emphatiques à long terme sont crédibles et justifient l'achat de (l'action)," a déclaré William Kerwin, analyste chez Morningstar.

Les dépenses d'investissement dans les infrastructures d'IA d'Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O devraient dépasser 630 milliards de dollars cette année, ce qui stimule la demande d'ASIC personnalisés de Marvell et de technologies d'interconnexion à grande vitesse qui font transiter les données entre les processeurs d'IA, la mémoire et les serveurs. Ces dépenses "continuent de croître massivement", a déclaré Chris Koopmans, président et directeur de l'exploitation.

Les ASIC, ou circuits intégrés spécifiques à une application, sont des puces conçues pour une fonction unique ou une charge de travail personnalisée, offrant une plus grande efficacité que les unités de traitement graphique polyvalentes.

"Nous prévoyons une pénétration accrue des XPU personnalisés chez les grands clients de l'IA comme AWS et Microsoft, ainsi qu'un contenu optique plus important dans les centres de données, au cours des cinq prochaines années", a ajouté William Kerwin.

Pour le premier trimestre, Marvell a prévu un chiffre d'affaires de 2,40 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, supérieur aux estimations de 2,27 milliards de dollars, avec des contributions de Celestial AI et de XConn Technologies, récemment acquises.

Les analystes estiment que Marvell devrait connaître une forte progression dans le secteur des centres de données, grâce à la demande croissante de ses puces DSP optiques qui alimentent les liaisons à grande vitesse à l'intérieur des serveurs d'intelligence artificielle et à une augmentation pluriannuelle des processeurs d'intelligence artificielle personnalisés, qui dépasse les prévisions antérieures.

Marvell se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 19,99, inférieur à celui de Broadcom (25,31), selon les données du LSEG.