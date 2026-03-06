 Aller au contenu principal
Les actions de Marvell Tech s'envolent grâce à des perspectives pluriannuelles optimistes concernant les puces d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe et mise à jour avec le prix d'ouverture du marché) par Rashika Singh

Marvell Technology a augmenté de près de 11 % dans les premiers échanges vendredi, ses prévisions pluriannuelles optimistes soulignant l'essor de la demande de puces d'intelligence artificielle personnalisées de la part des grandes entreprises technologiques.

Ce bond pourrait ajouter plus de 10 milliards de dollars à la valeur de marché de la société MRVL.O si les gains se maintiennent.

Les solides prévisions de Marvell font suite à celles de son homologue Broadcom AVGO.O , qui prévoit plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'IA l'année prochaine, ce qui indique que la demande s'étend au-delà de Nvidia

NVDA.O , l'entreprise phare en matière d'IA.

Bien que Marvell et Broadcom développent tous deux des technologies permettant des connexions à grande vitesse entre les processeurs, les analystes de Citigroup ont déclaré que l'accent mis par Marvell sur la liaison plus étroite des puces au sein d'un système unique pourrait élargir son rôle à mesure que les entreprises de cloud computing construisent des clusters d'IA plus importants.

Marvell a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice 2028 augmentera de près de 40 % pour atteindre environ 15 milliards de dollars, dépassant le consensus de 12,92 milliards de dollars de LSEG. Elle a également revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027 avec une croissance de plus de 30 %, approchant les 11 milliards de dollars.

Les dépenses d'investissement dans les infrastructures d'IA d'Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O devraient dépasser 630 milliards de dollars cette année.

Ces dépenses stimulent la demande d'ASIC personnalisés de Marvell et d'interconnexions à grande vitesse qui font transiter les données entre les processeurs d'IA, la mémoire et les serveurs, et cette demande "continue de croître massivement", a déclaré Chris Koopmans, président et directeur de l'exploitation de l'entreprise.

Les ASIC, ou circuits intégrés à application spécifique, sont des puces conçues pour une fonction unique ou une charge de travail personnalisée, offrant une plus grande efficacité que les unités de traitement graphique à usage général.

Les analystes estiment que Marvell devrait connaître une forte progression dans le secteur des centres de données, grâce à la demande croissante de processeurs de signaux numériques qui alimentent les liaisons optiques à grande vitesse dans les serveurs d'intelligence artificielle et à une montée en puissance pluriannuelle des processeurs d'intelligence artificielle personnalisés, qui dépasse les attentes.

Le chiffre d'affaires du segment des centres de données, son activité la plus importante, a augmenté de 21 % pour atteindre 1,65 milliard de dollars, contre des estimations de 1,64 milliard de dollars.

Marvell se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 19,99, contre 25,31 pour Broadcom, selon les données du LSEG.

IA: Intelligence artificielle

