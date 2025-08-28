Les actions de Marvell se redressent avant la publication des résultats

28 août - ** Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de 3,7 % jeudi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs se concentrant sur la demande de puces d'intelligence artificielle et sur la croissance du segment des produits personnalisés

** Le gain de MRVL fait suite à une prévision de chiffre d'affaires trimestriel de Nvidia qui n'a pas impressionné Wall Street, tout en confirmant une forte demande pour les composants d'intelligence artificielle

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 58% à 2,01 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,66 $ contre 0,30 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action MRVL a baissé d'environ 30% depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 12%

** L'action a récemment été évaluée à 23 fois les bénéfices prévus, en dessous de la moyenne sur cinq ans de 30, ce qui suggère que les actions pourraient être sous-évaluées

** En mai, la société a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de supérieur aux estimations des analystes, misant sur une forte demande pour ses puces personnalisées qui alimentent les charges de travail d'intelligence artificielle