Les actions de Marvell plongent, les perspectives de revenus assombrissant le sentiment des investisseurs
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août -

** Les actions de Marvell Technology MRVL.O plongent de 12,4 % à 76,6 $ en pré-marché après des résultats conformes aux attentes du T2 et des prévisions pour le T3 qui n'impressionnent pas

** Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre s'élèvent à 2,06 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, ce qui est inférieur aux prévisions de 2,11 milliards de dollars

** Morgan Stanley réduit son estimation de prix de 80 à 76 $

** Nous continuons à suggérer que la force de l'optique fera grimper les chiffres malgré la baisse des revenus des ASIC (circuits intégrés à application spécifique), mais nous nous sommes trompés sur ce point pendant trois trimestres - Morgan Stanley

** La dépendance de la société à l'égard des ASIC personnalisés l'expose aux fluctuations de la demande des stocks des clients

** L'action est notée "acheter" en moyenne par 40 analystes; PT médian 90 $ - données compilées par LSEG

** MRVL en baisse de 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MARVELL TECH
77,2300 USD NASDAQ +3,26%
