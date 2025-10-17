Les actions de Man Group bondissent alors que les actifs sous gestion atteignent un niveau record, en hausse de 22 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la performance du cours de l'action et de détails supplémentaires sur la performance à partir du paragraphe 2) par Nell Mackenzie

Les actions de Man Group EMG.L ont atteint leur plus haut niveau depuis six mois vendredi, après que le fonds spéculatif a affiché une augmentation de 22 % de ses actifs sous gestion pour atteindre le chiffre record de 213,9 milliards de dollars au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, dépassant ainsi les attentes, au cours d'une année marquée par une forte volatilité des marchés.

Les analystes s'attendaient à une augmentation des actifs à 201,7 milliards de dollars, selon Jefferies JEF.N .

Les actions de Man Group ont récemment augmenté de 2,6 % à Londres, à leur plus haut niveau depuis le début du mois d'avril.

Man Group a encaissé 10 milliards de dollars de performance d'investissement, soit un bond de 177% par rapport au trimestre précédent, ce qui représente la moitié du capital qui a été ajouté à ses actifs sous gestion depuis le deuxième trimestre de 2025.

"Ce fut un trimestre important pour les flux nets, dépassant largement nos attentes - ou celles du marché", a déclaré Rae Maile, analyste de recherche chez le courtier Panmure Liberum.

« Il est important de noter qu'il n'y a pas eu de "grande victoire" au cours de ce trimestre, mais des preuves d'une forte croissance continue dans des domaines où la société n'était pas présente il y a quelques années, notamment le crédit », a déclaré Maile.

Les actifs sous gestion (AUM) comprennent une combinaison de flux de nouveaux clients, de performance et d'effet de levier.

Man Group, qui gère une multitude de stratégies et de fonds différents, a enregistré ses meilleures performances dans ses stratégies long-only. Ces fonds négocient des actions et des obligations des marchés émergents et développés, en pariant uniquement sur l'augmentation de la valeur de ces actifs.

Les fonds long-only systématiques de Man Group ont ajouté 4,8 milliards de dollars à la performance des investissements et ont reçu 6,5 milliards de dollars de nouvelles liquidités de la part des clients.

Les rendements des fonds spéculatifs depuis le début de l'année montrent un clivage marqué entre ceux qui ont été en mesure de s'adapter aux décisions erratiques du président américain Donald Trump et de changer rapidement de tactique, et ceux qui ont été confinés dans des stratégies algorithmiques.

Les fonds spéculatifs systématiques, dont les algorithmes suivent les tendances du marché jusqu'à ce qu'elles s'essoufflent, ont récupéré leurs pertes antérieures, mais sont toujours en baisse d'environ 2 % pour l'année jusqu'à la fin septembre, selon un rapport de Société Générale publié cette semaine.

Les fonds spéculatifs suivis par la société de recherche PivotalPath, qui couvre l'ensemble du secteur, ont enregistré un rendement de plus de 8 % au cours des neuf mois précédant la fin du mois de septembre.