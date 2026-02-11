Les actions de Lyft chutent, le ralentissement de la croissance des trajets ayant nui aux efforts de redressement

11 février - Les actions de Lyft LYFT.O ont chuté de 17% dans les échanges avant bourse mercredi après que les prévisions de bénéfices trimestriels et les volumes annuels de trajets de la société de covoiturage aient été inférieurs aux objectifs de Wall-Street, soulignant un revers dans ses efforts pour maintenir son récent redressement.

La croissance des trajets de la société, un indicateur clé de la dynamique du marché, s'essouffle face à la concurrence, même si Lyft améliore ses marges, se développe à l'international et dévoile un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Lyft a prévu un bénéfice de base ajusté plus faible que prévu pour le premier trimestre, pénalisé par les conditions météorologiques hivernales difficiles aux États-Unis et les coûts saisonniers, et a affiché une perte d'exploitation inattendue pour 2025.

"Les résultats plus faibles que prévu et le guide de Lyft renforcent les défis sous-jacents auxquels la société est confrontée alors qu'elle s'efforce de trouver des poches de croissance durable et rentable tout en concurrençant à la fois un acteur mondial multi-produits à plus grande échelle, Uber", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Au cours des deux dernières années, Lyft a progressé en termes de rentabilité et de flux de trésorerie, mais Wall Street estime qu'il est encore difficile de maintenir l'élan des trajets face à l'envergure d'Uber.

Lyft a effectué 945,5 millions de trajets en 2025, manquant l'estimation de Visible Alpha de 958,4 millions. Au quatrième trimestre, qui est généralement une période saisonnière forte pour la demande de services de covoiturage, la société a enregistré 243,5 millions de trajets, en deçà des attentes du marché de 256,3 millions.

Jefferies a déclaré que la croissance stable de Lyft indique probablement des pertes de parts de marché face à la croissance plus rapide de la mobilité d'Uber aux États-Unis, et a averti que le fait de donner la priorité aux bénéfices à court terme plutôt qu'à l'augmentation du nombre de passagers pourrait compromettre les bénéfices à long terme.

L'expansion des trajets a également ralenti sur une base annuelle. La croissance est passée de 18,5 % en 2023 à 14,2 % en 2025, ce qui soulève des questions sur le rythme de l'augmentation de la demande en Amérique du Nord.

Pour compenser le ralentissement de la croissance nationale, Lyft s'est développée en Europe l'année dernière grâce à l'acquisition de Freenow, exposant la société à de nouveaux marchés internationaux et réduisant sa dépendance à l'égard de l'Amérique du Nord.

Lyft se négocie à 23,65 fois ses bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 20,81 pour Uber.