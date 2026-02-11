 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Lyft chutent, le ralentissement de la croissance des trajets ayant nui aux efforts de redressement
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - Les actions de Lyft LYFT.O ont chuté de 17% dans les échanges avant bourse mercredi après que les prévisions de bénéfices trimestriels et les volumes annuels de trajets de la société de covoiturage aient été inférieurs aux objectifs de Wall-Street, soulignant un revers dans ses efforts pour maintenir son récent redressement.

La croissance des trajets de la société, un indicateur clé de la dynamique du marché, s'essouffle face à la concurrence, même si Lyft améliore ses marges, se développe à l'international et dévoile un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Lyft a prévu un bénéfice de base ajusté plus faible que prévu pour le premier trimestre, pénalisé par les conditions météorologiques hivernales difficiles aux États-Unis et les coûts saisonniers, et a affiché une perte d'exploitation inattendue pour 2025.

"Les résultats plus faibles que prévu et le guide de Lyft renforcent les défis sous-jacents auxquels la société est confrontée alors qu'elle s'efforce de trouver des poches de croissance durable et rentable tout en concurrençant à la fois un acteur mondial multi-produits à plus grande échelle, Uber", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Au cours des deux dernières années, Lyft a progressé en termes de rentabilité et de flux de trésorerie, mais Wall Street estime qu'il est encore difficile de maintenir l'élan des trajets face à l'envergure d'Uber.

Lyft a effectué 945,5 millions de trajets en 2025, manquant l'estimation de Visible Alpha de 958,4 millions. Au quatrième trimestre, qui est généralement une période saisonnière forte pour la demande de services de covoiturage, la société a enregistré 243,5 millions de trajets, en deçà des attentes du marché de 256,3 millions.

Jefferies a déclaré que la croissance stable de Lyft indique probablement des pertes de parts de marché face à la croissance plus rapide de la mobilité d'Uber aux États-Unis, et a averti que le fait de donner la priorité aux bénéfices à court terme plutôt qu'à l'augmentation du nombre de passagers pourrait compromettre les bénéfices à long terme.

L'expansion des trajets a également ralenti sur une base annuelle. La croissance est passée de 18,5 % en 2023 à 14,2 % en 2025, ce qui soulève des questions sur le rythme de l'augmentation de la demande en Amérique du Nord.

Pour compenser le ralentissement de la croissance nationale, Lyft s'est développée en Europe l'année dernière grâce à l'acquisition de Freenow, exposant la société à de nouveaux marchés internationaux et réduisant sa dépendance à l'égard de l'Amérique du Nord.

Lyft se négocie à 23,65 fois ses bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 20,81 pour Uber.

Valeurs associées

LYFT RG-A
16,8600 USD NASDAQ +1,51%
UBER TECH
73,480 USD NYSE -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 10:43:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank