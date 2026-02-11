Les actions de Lyft chutent alors que le ralentissement de la croissance des trajets remet en question les objectifs à long terme

Lyft fait face à la pression concurrentielle d'Uber malgré des gains de marge

Lyft prévoit un bénéfice de base ajusté plus faible que prévu au premier trimestre

L'expansion internationale vise à compenser le ralentissement de la croissance nationale

Les actions de Lyft LYFT.O ont chuté de 18% dans les échanges avant bourse mercredi, le ralentissement de la croissance des trajets jetant le doute sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs de rentabilité à long terme.

La croissance des trajets, une mesure cruciale de la force du marché, a ralenti face à la pression concurrentielle persistante du grand rival Uber UBER.N malgré les gains de marge de Lyft, l'expansion internationale et un nouveau rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Lyft a prévu un bénéfice de base ajusté plus faible que prévu pour le premier trimestre, pénalisé par les conditions météorologiques hivernales difficiles aux États-Unis et les coûts saisonniers, et a affiché une perte d'exploitation inattendue pour 2025.

Au cours des deux dernières années, la plateforme de covoiturage a fait des progrès en matière de rentabilité et de flux de trésorerie, mais les analystes disent que la prochaine phase de son redressement dépendra de l'exécution d'initiatives de croissance plus complexes pour soutenir la dynamique de covoiturage face à l'échelle d'Uber.

"Pour atteindre son objectif de 4 % de marge d'Ebitda en 2027, Lyft doit mettre en œuvre sa stratégie de premiumisation tout en intégrant de nouvelles activités complémentaires et en développant le service de chauffeur en gants blancs. Ce sont des initiatives lourdes en termes d'exécution", a déclaré Mark Mahaney, analyste chez Evercore ISI.

Combinés aux investissements dans les véhicules autonomes, ces efforts augmentent la complexité opérationnelle et les coûts initiaux, créant le risque que les marges soient sous pression si la croissance ne ré-accélère pas, ont dit les analystes.

Lyft a effectué 945,5 millions de trajets en 2025, manquant l'estimation de Visible Alpha de 958,4 millions. Au quatrième trimestre, qui est généralement une période saisonnière forte pour la demande de covoiturage, la société a enregistré 243,5 millions de trajets, en dessous des attentes du marché de 256,3 millions.

L'augmentation du nombre de trajets s'est également ralentie sur une base annuelle. La croissance est passée de 18,5 % en 2023 à 14,2 % en 2025, ce qui soulève des questions sur le rythme de l'augmentation de la demande en Amérique du Nord.

Pour compenser le ralentissement de la croissance nationale, Lyft s'est développée en Europe l'année dernière grâce à l'acquisition de Freenow, exposant l'entreprise à de nouveaux marchés internationaux et réduisant sa dépendance à l'égard de l'Amérique du Nord.

Bien que ses actions soient moins performantes que celles d'Uber, Lyft se négocie à environ 23,7 fois ses bénéfices escomptés, contre 20,8 fois pour la plus grande entreprise de covoiturage.