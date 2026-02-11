 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Lyft chutent alors que le ralentissement de la croissance des trajets remet en question les objectifs à long terme
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lyft fait face à la pression concurrentielle d'Uber malgré des gains de marge

*

Lyft prévoit un bénéfice de base ajusté plus faible que prévu au premier trimestre

*

L'expansion internationale vise à compenser le ralentissement de la croissance nationale

(Réécriture de l'ensemble du texte, mise à jour des actions dans le paragraphe 1, ajout d'un graphique)

Les actions de Lyft LYFT.O ont chuté de 18% dans les échanges avant bourse mercredi, le ralentissement de la croissance des trajets jetant le doute sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs de rentabilité à long terme.

La croissance des trajets, une mesure cruciale de la force du marché, a ralenti face à la pression concurrentielle persistante du grand rival Uber UBER.N malgré les gains de marge de Lyft, l'expansion internationale et un nouveau rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Lyft a prévu un bénéfice de base ajusté plus faible que prévu pour le premier trimestre, pénalisé par les conditions météorologiques hivernales difficiles aux États-Unis et les coûts saisonniers, et a affiché une perte d'exploitation inattendue pour 2025.

Au cours des deux dernières années, la plateforme de covoiturage a fait des progrès en matière de rentabilité et de flux de trésorerie, mais les analystes disent que la prochaine phase de son redressement dépendra de l'exécution d'initiatives de croissance plus complexes pour soutenir la dynamique de covoiturage face à l'échelle d'Uber.

"Pour atteindre son objectif de 4 % de marge d'Ebitda en 2027, Lyft doit mettre en œuvre sa stratégie de premiumisation tout en intégrant de nouvelles activités complémentaires et en développant le service de chauffeur en gants blancs. Ce sont des initiatives lourdes en termes d'exécution", a déclaré Mark Mahaney, analyste chez Evercore ISI.

Combinés aux investissements dans les véhicules autonomes, ces efforts augmentent la complexité opérationnelle et les coûts initiaux, créant le risque que les marges soient sous pression si la croissance ne ré-accélère pas, ont dit les analystes.

Lyft a effectué 945,5 millions de trajets en 2025, manquant l'estimation de Visible Alpha de 958,4 millions. Au quatrième trimestre, qui est généralement une période saisonnière forte pour la demande de covoiturage, la société a enregistré 243,5 millions de trajets, en dessous des attentes du marché de 256,3 millions.

L'augmentation du nombre de trajets s'est également ralentie sur une base annuelle. La croissance est passée de 18,5 % en 2023 à 14,2 % en 2025, ce qui soulève des questions sur le rythme de l'augmentation de la demande en Amérique du Nord.

Pour compenser le ralentissement de la croissance nationale, Lyft s'est développée en Europe l'année dernière grâce à l'acquisition de Freenow, exposant l'entreprise à de nouveaux marchés internationaux et réduisant sa dépendance à l'égard de l'Amérique du Nord.

Bien que ses actions soient moins performantes que celles d'Uber, Lyft se négocie à environ 23,7 fois ses bénéfices escomptés, contre 20,8 fois pour la plus grande entreprise de covoiturage.

Valeurs associées

LYFT RG-A
16,8650 USD NASDAQ +1,54%
UBER TECH
73,480 USD NYSE -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 13:04:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank