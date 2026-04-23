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Les actions de Lululemon chutent, les investisseurs n'étant pas impressionnés par la nomination de la nouvelle directrice générale
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes et de graphiques) par Juveria Tabassum et Joel Jose

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont chuté de 5,5 % avant la cloche jeudi, les investisseurs ayant réagi avec prudence à la nomination d'une ancienne dirigeante de Nike au poste de directrice générale du fabricant de vêtements de sport en difficulté , dans un contexte de défis récents chez le plus grand rival.

La décision de nommer Heidi O'Neill, qui était dernièrement présidente de la division consommateurs, produits et marques de Nike, met fin à une recherche de plusieurs mois marquée par la pression d'un investisseur activiste et du fondateur de Lululemon, Chip Wilson.

"Nous ne nous attendons pas à ce que le marché accueille cette nomination de manière positive, étant donné la longue expérience d'O'Neill chez Nike, qui coïncide avec le développement par la marque de nombreux défis parallèles à ceux auxquels LULU est actuellement confrontée", a déclaré Janine Stichter, analyste chez BTIG.

O'Neill, qui a quitté Nike l'année dernière après avoir passé plus de 25 ans dans l'entreprise dans le cadre d'un remaniement de la direction, rejoindra l'entreprise en septembre et aura pour mission de freiner les pertes de parts de marché de Lululemon et de rafraîchir son image.

Le cours de l'action Nike a atteint son niveau le plus bas depuis plus de dix ans au début du mois, après que le directeur général Elliott Hill a annoncé une forte baisse des ventes et une faiblesse persistante en Chine, ce qui a frustré les analystes et les investisseurs qui espéraient un renouveau de la fortune du célèbre géant des vêtements de sport.

Lululemon a également dû faire face à des rappels de produits pour certains de ses leggings coûteux dans un passé récent et a tenté d'équilibrer les niveaux de stocks alors qu'elle fait face à la concurrence croissante de marques émergentes telles qu'Alo Yoga et Vuori aux États-Unis.

Les analystes de Needham et Evercore ISI ont attribué la baisse des actions à la nomination d'O'Neill au lieu du choix d'Elliott Investment Management de Jane Nielsen, ancienne directrice financière de Ralph Lauren RL.N et dirigeante chevronnée du secteur de la distribution.

Elliott, qui détient une participation d'environ 1 milliard de dollars dans Lululemon, a fait pression pour que Nielsen soit nommée, ce qui a renforcé la surveillance de son fondateur Wilson.

Ce dernier, qui détient environ 4,3 % de l'entreprise et mène une lutte par procuration pour installer ses trois candidats administrateurs au conseil d'administration, a déclaré en début d'année que tout directeur général sélectionné avant les changements au sein du conseil d'administration ne bénéficierait pas de son soutien.

Elliott et Wilson n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur la nomination d'O'Neill.

Les actions de Lululemon ont chuté de 38 % au cours des 12 derniers mois, réduisant sa valeur boursière à 18,8 milliards de dollars.

"O'Neill pourrait apporter l'expérience nécessaire en matière de produits pour réinitialiser la marque. Mais pour l'instant, les problèmes fondamentaux demeurent: une lutte par procuration qui ajoute de l'incertitude et une productivité élevée qui est loin d'avoir atteint son niveau le plus bas", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
163,4500 USD NASDAQ 0,00%
NIKE -B-
45,685 USD NYSE 0,00%
RALPH LAUREN RG-A
375,280 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 14:22:28.

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