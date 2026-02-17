Les actions de logiciels américains prolongent leurs pertes, sans répit après le récent repli

17 février - ** Les actions des sociétés américaines de logiciels prolongent leur déclin après les fortes pertes subies au cours des deux dernières semaines

** Le secteur S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS chute de 1,7 %, avec plus de 90 % de ses composants en baisse

** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N chute de 2,8% alors qu'au moins trois maisons de courtage ont réduit leurs prévisions sur l'action; le CRM a connu la plus forte baisse sur le Dow .DJI mardi

** La société d'analyse de données FactSet Research FDS.N perd 8% et les actions cotées en bourse de Thomson Reuters

TRI.TO chutent de 4,7%; BofA Global Research rétablit la couverture avec les notes"sous-performance" et "neutre", respectivement

** CrowdStrike CRWD.O , Adobe ADBE.O , Intuit INTU.O et Atlassian Corp TEAM.O baissent de 2,5% à 5,4%

** Les craintes que les progrès de l'IA puissent bouleverser les modèles économiques des éditeurs de logiciels ont déclenché un important mouvement de vente des valeurs technologiques en février