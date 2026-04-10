Les actions de logiciels américains chutent en raison des inquiétudes liées à l'IA, les puces atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril -

** Les actions des sociétés américaines de logiciels chutent à nouveau en raison des inquiétudes accrues concernant les perturbations causées par les nouveaux modèles d'intelligence artificielle

** Les valeurs de la cybersécurité sont parmi les plus touchées: Palo Alto PANW.O en baisse de 7,6%, Datadog DDOG.O en baisse de 5,8%, Zscaler ZS.O en baisse de 5,4%, Crowdstrike

CRWD.O en baisse de 5,4%, Fortinet FTNT.O en baisse de 5,3%

** Les actions ont été vendues jeudi après que la société d'intelligence artificielle Anthropic a lancé le puissant modèle Mythos en début de semaine, mais s'est abstenue de le diffuser à grande échelle, craignant qu'il n'expose des vulnérabilités de cybersécurité inconnues jusqu'à présent

** Des rapports indiquent que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont convoqué une réunion urgente avec les directeurs généraux des banques cette semaine pour mettre en garde contre les risques cybernétiques posés par le dernier modèle d'IA d'Anthropic

** Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV.N perd 3,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre 2023; le FNB a perdu ~30 % depuis le début de l'année

** D'autres valeurs logicielles chutent également: Salesforce CRM.N en baisse de 2,8%, ServiceNow NOW.N en baisse de 5,8% après la rétrogradation d'UBS, Autodesk

ADSK.O en baisse de 3,7%, Atlassian TEAM.O en baisse de 2,8%, Snowflake SNOW.N en baisse de 6,5%

** Dans le même temps, l'indice Philadelphia Semiconductor

.SOX atteint un niveau record, en hausse de 2%; en hausse de ~25% depuis le début de l'année;

** Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic étudie la possibilité de concevoir ses propres puces, a rapporté Reuters en citant des sources