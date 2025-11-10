 Aller au contenu principal
Les actions de Lilly atteignent un niveau record, les courtiers relèvent leur objectif de cours
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 5,6 % pour atteindre 976,30 $, son plus haut niveau historique

** La maison de courtage Leerink Partners relève le titre de "market perform" à "outperform"; l'objectif de cours passe de 886 $ à 1104 $

** Elle déclare s'attendre à « de multiples vagues de facteurs d'adoption de traitements contre l'obésité, menées par l'élargissement significatif de l'accès à Medicare et Medicaid d'ici janvier 2027 et le lancement par LLY de la pilule orale orforglipron en 2027 »

** La maison de courtage Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 1069 $ à 1090 $ et réitère sa notation "overweight"

** Le président américain Donald Trump, Eli Lilly et Novo Nordisk NOVOb.CO ont dévoilé la semaine dernière un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces

** En incluant le mouvement de la séance, LLY a progressé de 27%, surpassant l'indice S&P 500 .SPX qui a progressé de 15,8%

