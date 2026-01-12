Les actions de Light & Wonder cotées en Australie atteignent un niveau record à la suite du règlement du litige en matière de propriété intellectuelle avec Aristocrat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la société de jeux Light & Wonder cotée en Australie LNW.AX augmentent de 24,8 % pour atteindre un record historique de 193 dollars australiens

** L'action est en tête des gains de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO .

** Co et Aristocrat Leisure ALL.AX acceptent de régler leurs litiges en cours en Australie et aux Etats-Unis.

** Aristocrat prétendait que le jeu Dragon Train de LNW avait été développé en utilisant ses secrets commerciaux et ses œuvres protégées par le droit d'auteur

** LNW accepte d'indemniser Aristocrat à hauteur de 127,5 millions de dollars pour violation de la propriété intellectuelle

** LNW reconnaît que certaines informations mathématiques d'Aristocrat ont été utilisées dans les jeux Dragon Train et Jewel of the Dragon, et accepte de cesser leur commercialisation à l'échelle mondiale

** Les analystes de Citi estiment qu'il s'agit d'une issue positive pour LNW, la résolution éliminant un obstacle majeur pour l'action

** L'action ALL a augmenté de 0,1 % à 57,30 dollars australiens

** L'action ASX de LNW a gagné 14,9 % en 2025, tandis que ALL a chuté de 14,9 %