Les actions de Lennar sont en baisse ; les résultats sont attendus après la cloche

18 septembre - ** Les actions de Lennar LEN.N ont baissé dans les échanges de l'après-midi jeudi, le constructeur de maisons devant annoncer une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action par rapport à l'année précédente lorsqu'il publiera ses résultats trimestriels après la cloche de clôture

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 9,4 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action de 2,10 dollars, contre 4,26 dollars il y a un an, selon LSEG ** En juin, Lennar a affiché un chiffre d'affaires du T2 supérieur aux attentes de Wall Street, mais son prix de vente moyen de 389 000 $ a diminué par rapport aux 408 000 $ du T1 et était inférieur aux 426 000 $ de l'année précédente, car l'accessibilité pour les acheteurs de maisons est un problème. Son bénéfice de 1,81 $/action au deuxième trimestre a presque diminué de moitié par rapport à l'année précédente.

** LEN a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours de six des huit dernières périodes de déclaration, selon LSEG ** Mercredi, les actions des constructeurs de maisons américains , y compris Lennar, ont augmenté juste après que la Réserve fédérale ait réduit ses taux d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de politique générale

** La répartition des recommandations des analystes sur LEN comprend cinq notes "achat fort" ou "achat" et 15 notes "maintien" ** Le PT médian à 12 mois sur l'action est de 130 $; l'action était en dernier lieu à 132,46 $

** LEN est en hausse de 1,1 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période