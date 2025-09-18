 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 874,00
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Lennar sont en baisse ; les résultats sont attendus après la cloche
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de Lennar LEN.N ont baissé dans les échanges de l'après-midi jeudi, le constructeur de maisons devant annoncer une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action par rapport à l'année précédente lorsqu'il publiera ses résultats trimestriels après la cloche de clôture

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 9,4 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action de 2,10 dollars, contre 4,26 dollars il y a un an, selon LSEG ** En juin, Lennar a affiché un chiffre d'affaires du T2 supérieur aux attentes de Wall Street, mais son prix de vente moyen de 389 000 $ a diminué par rapport aux 408 000 $ du T1 et était inférieur aux 426 000 $ de l'année précédente, car l'accessibilité pour les acheteurs de maisons est un problème. Son bénéfice de 1,81 $/action au deuxième trimestre a presque diminué de moitié par rapport à l'année précédente.

** LEN a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours de six des huit dernières périodes de déclaration, selon LSEG ** Mercredi, les actions des constructeurs de maisons américains , y compris Lennar, ont augmenté juste après que la Réserve fédérale ait réduit ses taux d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de politique générale

** La répartition des recommandations des analystes sur LEN comprend cinq notes "achat fort" ou "achat" et 15 notes "maintien" ** Le PT médian à 12 mois sur l'action est de 130 $; l'action était en dernier lieu à 132,46 $

** LEN est en hausse de 1,1 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période

Valeurs associées

LENNAR RG-A
132,723 USD NYSE -0,19%
S&P 500 INDEX
6 639,61 Pts CBOE +0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank