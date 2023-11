Les actions de la société mère IndiGo chutent après que la compagnie aérienne a mis en garde contre d'autres immobilisations au sol dues à des problèmes de Pratt

Les actions d'IndiGo

INGL.NS ont chuté de 1,5% mercredi après que la compagnie aérienne ait averti que davantage d'avions pourraient être cloués au sol en raison des derniers problèmes avec les moteurs Pratt & Whitney, conduisant au retrait potentiel de près d'un quart de sa flotte.

La première compagnie aérienne indienne, cotée sous le nom d'Interglobe Aviation INGL.NS , a déclaré mardi en fin de journée qu'elle prévoyait l'immobilisation au sol de ses Airbus

AIR.PA dans la trentaine en raison d'un problème de poudre métallique, quelques jours après avoir déclaré qu'une quarantaine d'avions avaient été retirés du service en raison d'un autre problème lié aux moteurs.

Les deux problèmes combinés représenteraient environ un quart de sa flotte totale de 334 avions, dont une grande partie est équipée de moteurs Pratt. Ces problèmes surviennent à un moment où le marché indien du transport aérien connaît une croissance rapide.

En septembre, le nombre de passagers a augmenté de 29 % par rapport à l'année précédente, et les compagnies aériennes comme IndiGo et Air India sont celles qui ont le plus à gagner, alors que leurs rivales plus petites, comme Go Air, sont menacées de faillite et que la nouvelle compagnie Akasa Air est confrontée à une pénurie de pilotes.

IndiGo a toutefois réaffirmé qu'elle atteindrait ses objectifs de croissance des capacités en louant davantage d'avions sur le marché secondaire et en prolongeant les contrats de location des avions existants. La compagnie aérienne prévoit d'augmenter sa capacité de plus de 10 % d'ici la fin de l'année fiscale en cours et espère doubler la taille de d'ici 2030.

Les actions de la société ont atteint leur niveau le plus bas en début de journée, à 2 598 roupies, mais se sont redressées vers la mi-journée pour s'échanger en hausse de 0,5 %.

La société mère de Pratt & Whitney, RTX RTX.N , a déclaré en juillet qu'un défaut rare du métal en poudre pouvait entraîner la fissuration de certains composants du moteur du bimoteur Airbus A320neo, et a appelé à des inspections accélérées.