Les actions de la société espagnole Puig bondissent à la suite des négociations sur la fusion avec Estee Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte aux paragraphes 3, 5 et 6; commentaire d'analyste au paragraphe 4.) par Gemma Guasch

Les actions de Puig PUIGb.MC ont bondi d'environ 16% mardi, en passe de connaître leur meilleure journée boursière, après que le groupe de beauté espagnol et Estee Lauder EL.N ont déclaré lundi qu'ils étaient en pourparlers en vue d'une fusion potentielle .

L'accord créerait un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars et réunirait sous un même toit certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique.

Cette combinaison donnerait aux deux entreprises une position stratégique dans l'industrie mondiale des parfums, qui est confrontée à un ralentissement de la demande après plusieurs années de forte croissance post-pandémique, Puig réalisant plus de 70 % de son chiffre d'affaires dans les parfums.

"Alors que l'évaluation des actifs de beauté est sous pression dans l'ensemble du secteur, nous pensons qu'une transaction devrait être assortie d'une prime substantielle par rapport au prix actuel de l'action," a déclaré J.P. Morgan dans une note aux investisseurs.

Une des raisons de la fusion entre Estee Lauder et Puig est que l'entreprise combinée serait plus compétitive face à L'Oréal

OREP.PA , a déclaré lundi à Reuters une source au fait de l'opération.

Les discussions entre Estee et Puig interviennent quelques mois seulement après que Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal pour 4,7 milliards de dollars.

Les actions d'Estee Lauder cotées à New York ont clôturé en baisse de 7,7 % lundi.