Les actions de l'Australien Vection Technologies progressent après l'obtention d'une commande de défense en IA de Dell Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de l'Australien Vection Technologies VR1.AX grimpent jusqu'à 6,3 % à 0,034 dollar australien, ce qui les met en passe d'enregistrer une deuxième séance consécutive de gains, si la tendance se maintient

** La société de logiciels obtient une commande de défense en IA d'une valeur de 1,6 million de dollars australiens (1,12 million de dollars américains) auprès de Dell Technologies

DELL.N

** Le contrat concerne des services de données multi-protocoles de mission critique, alimentés par l'IA

** L'action VR1 a progressé de 6,5 % cette année, en tenant compte des mouvements de la séance

(1 $ = 1,4292 dollar australien)